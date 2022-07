"Se faire livrer sans exploiter", Krokoop, une nouvelle plateforme de livraison à Nîmes

Une plateforme de livraison à vélo écolo et respectueuse, vertueuse ! Oui c'est possible. C'est en tout cas l'ambition de Quentin Idrac. Il vient de créer Krokoop avec deux collègues. C'est une entreprise sous statut associatif, très bientôt coopératif, et qui se veut local, plus éthique que les grandes plateformes type Uber Eats, Just Eat ou encore Deliveroo. Quentin connait bien ces autres plateformes, il travaille depuis plusieurs années pour elles, et il d'ailleurs continuer le temps que Krokoop devienne rentable. "On est coursier à vélo pour les plateformes ubérisées. On voyait progressivement les conditions se dégrader, avec une concurrence de plus en plus forte, un système de rémunération très opaque, explique le fondateur Quentin Idrac, sur France Bleu Gard Lozère. Notre but : nous réapproprier notre moyen de production. Prendre des décisions collectives, plutôt que de subir un modèle individualiste"

Krokoop se présente comme une "alternative nîmoise de livraison. Socialement éthique, et éco-responsable". Ils roulent au maximum en vélo, en vélo cargo. Ni trottinette, ni scooter, ni voiture.

Lancement le 15 juillet

Une coopérative de livreurs à vélo, qui se veut éthique, locale et écologique. Pour l'instant, six restaurants font déjà confiance aux jeunes nîmois dont Neko Maru, rue Jean Reboul.

"Se faire livrer sans exploiter", le slogan

Krokoop suit une tendance qui s'est déjà développée ailleurs, à Bordeaux ou à Montpellier, pour proposer aux clients et aux restaurants une alternatives aux grandes plateformes uberisées.

Si vous voulez commander sur krokoop, vous pouvez télécharger l'application coopcycle (fédération nationale qui recense toutes les associations de livreurs alternatives en France) ou aller sur le site internet www.krokoop.fr