"On veut être entendus" : à Strasbourg, les jeunes prêts à se mobiliser le 1er mai

De nombreux jeunes prévoient de défiler le 1er mai en Alsace, parfois pour la première fois. Une mobilisation portée par la frustration du second tour de l'élection présidentielle, et l'approche des législatives.

Un 1er mai particulier, voilà à quoi se prépare Thomas, militant du NPA à Strasbourg. "Vu qu'il arrive juste après le second tour de la présidentielle, et juste avant les législatives, c'est forcément particulier. Nous, on veut se mobiliser, montrer qu'on est là, et discuter de quoi faire ensuite". Une Fête du travail politique, à laquelle il attend plus de monde que d'habitude : "on pense qu'on sera assez nombreux, et on l'espère !"

Ilona et Sarah seront aussi dans le cortège dimanche. Les deux copines ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. "On se fait marcher dessus, on ne nous écoute pas", regrettent-elles. "Le rapport du Giec sur le changement climatique a été oublié entre les deux tours, alors qu'on est en plein dedans." Ce sera la première fois qu'elles défilent le 1er mai. Aux législatives, "on va voter LFI", affirment les deux copines. "Il y a trop de choses qui ne vont pas, on doit installer la cohabitation avec le Président de la République".

"On veut du concret, on veut du social"

Cet appel de la France Insoumise à un "troisième tour" dans les urnes pour obtenir une majorité de gauche à l'Assemblée nationale a été entendu par Blandine et Valène. "Il n'y a jamais eu autant de raisons de manifester. Il faut arrêter de penser "vieille école", et surtout arrêter de donner 42% des voix à l'extrême-droite !" s'agace l'une. "Beaucoup trop de personnes ne savent même pas qu'on vote aux législatives, et ne comprennent pas l'importance de ce scrutin. Pour une fois que c'est peut-être possible d'avoir une majorité à gauche, c'est le moment ou jamais", répond l'autre.

Cette mobilisation des jeunes, dans un contexte électoral particulier, n'échappe pas aux organisateurs des défilés alsaciens. "On sent un engouement, notamment chez les jeunes", constate Laurent Feisthauer, délégué général de la CGT dans le Bas-Rhin. "On peut montrer que les idées libérales ne sont pas majoritaires en France, c'est un des enseignements du premier tour ! On veut du concret, on veut du social, c'est urgent, et maintenant il faut des actes".

Trois défilés sont prévus en Alsace dimanche : à 10 heures place Kléber à Strasbourg et place de la Bourse à Mulhouse, et à 10h30 rue de Turenne à Colmar.