Se loger à La Rochelle : le casse-tête des nouveaux arrivants

Le marché locatif rochelais est saturé. Les demandes de logements sociaux ont augmenté de 15 % en seulement deux ans. Dans le même temps, les logements particuliers disponibles à l’année sont de plus en plus rares, au profit des locations de courtes durées.

Vous en avez peut-être fait les frais si vous vous êtes installé récemment à La Rochelle. Trouver un logement est devenu un véritable casse-tête. Et pour cause, le marché locatif est saturé. L'agglomération rochelaise enregistre une hausse des demandes de logements sociaux de 15 % en seulement deux ans. Neuf mille personnes sont actuellement en attente de réponse. Ce n'est pas mieux du côté du parc privé.

"L'annonce n'est restée qu'une seule heure"

Élise est infirmière. Elle s'est installée récemment à La Rochelle et a mis six mois pour trouver un appartement. “Il y avait quarante demandes _sur un logement qui n’est resté en ligne qu’_une heure", se souvient-elle. "Je déménage souvent, et c'est la première fois que je galère autant", poursuit-elle.

Trop de logements en locations courtes

Pour comprendre cette situation devenue classique, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Selon Isabelle Van De Velde Gaillard, co-gérante de deux agences Laforêt à La Rochelle, certains propriétaires ne louent pas leurs logements à l'année.

Ils préfèrent une location à la semaine ou au week-end pour être plus rentables. “Les jeunes travailleurs se retrouvent avec un bien qui leur correspond, mais qui ne correspond pas à l'offre du propriétaire,"constate-t-elle.

Airbnb accentue le phénomène

La plateforme de location entre particuliers propose plus de 6 000 logementsà La Rochelle. “C’est beaucoup trop” pour une ville de 75 000 habitants, estime Marylise Fleuret-Pagnoux, en charge de l'habitat pour l’agglomération rochelaise.

L'agglomération a déjà fait un pas en avant vers l'encadrement de ce type de location. Depuis 2017, les propriétaires qui utilisent Airbnb doivent se déclarer auprès de ses services. Elle veut désormais obliger ceux qui possèdent au moins trois logements à en réserver un à la location longue durée. Une solution de compensation est déjà appliquée à Bordeaux.

Marylise Fleuret-Pagnoux rappelle néanmoins que l'agglomération est tributaire des décisions gouvernementales. "On attend une feuille de route de la ministre du logement”, conclut-elle.

Peu de terrain constructible

La ville est aussi soumise à son manque de terrains constructibles. Elle manque de parcelles sur lesquelles de nouveaux bâtiments pourraient être construits. D'abord pour des raisons de préservation du patrimoine historique. Une grande partie du centre-ville est classée Bâtiment de France. Autrement dit, il est interdit de construire des immeubles plus grands.

La Rochelle, ville côtière, doit aussi composer avec sa situation géographique. “La moitié de la ville est dans l’eau”, résume Isabelle Van De Velde Gaillard.

Trois mille nouveaux permis de construire ont tout de même été accordés par la ville en 2020. Le Covid n’a pas arrangé les choses. Les travaux ont pris en moyenne six mois de retard à cause des confinements successifs ou du manque de pièces.