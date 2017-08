Se loger à Paris : les bons plans quand on est étudiant

Être étudiant coûte de plus en plus cher. L'Unef annonce une nouvelle hausse de 2% du coût de la vie étudiante pour la rentrée 2017 à Paris et en Ile-de-France. Parmi les charges qui pèsent le plus à la fin du mois, le loyer. Mais il existe quelques bons plans pour finir le mois plus sereinement.

Selon les derniers chiffres de l'Union nationale des étudiants de France, le coût de la vie étudiante devrait augmenter de 2% à la rentrée 2017 pour les jeunes franciliens. En cause notamment, l'augmentation des loyers. Mais il existe quelques solutions pour que le logement pèse moins dans le porte-monnaie.

Des bons plans il en existe pour tous les goûts quand on se cherche un logement à moindre coût. Le premier réflexe, c'est de se renseigner auprès de l'établissement dans lequel on va faire sa rentrée. De nombreuses universités et écoles ont mis en place des plateformes en ligne pour trouver un logement étudiant intéressant, le plus souvent entre particuliers.

Les colocations : le vrai bon plan

La colocation est la solution pour les étudiants qui cherchent à diviser leurs charges. Mais il existe de nouvelles formes de colocations, encore plus avantageuses. Le site coopcoloc, par exemple permet de payer encore moins cher en s'installant, à plusieurs, dans un logement social.

Autre solution, gratuite cette fois : la cohabitation intergénérationnelle. Les étudiants sont logés en échange de services rendus à la personne qui les reçoit. Courses et tâches ménagères par exemple.

Enfin pour ceux qui veulent s'engager, la KAPS (Kolocation à projet solidaire) offre de nombreux avantages. Le principe ? Des appartements où chaque locataire participe à un projet social dans un quartier populaire. En échange, qu'il soit boursier ou non, il paie son logement au prix du CROUS. C'est à dire deux fois moins cher que le prix du marché.