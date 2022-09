"Se mettre à la seconde main c'est indispensable", les jeunes au rendez-vous à la braderie de Tours

Ce 4 septembre des milliers de visiteurs et des centaines de commerçants étaient au rendez-vous pour la 27ème édition de la braderie de Tours. Boulevard Béranger, près de 180 particuliers avaient installés leurs stands et parmi eux, de nombreux jeunes adeptes de la seconde main et de l'occasion.

Brader pour "passer le relais"

"Des jeux de société, des peluches..." Sydney n'est encore qu'au lycée mais il a décidé de se débarrasser de ses vieilles affaires à la braderie. "C'est sympa de passer le relais à des enfants. Là je viens de vendre une figurine à un petit qui regardait les mêmes bandes dessinées que nous. Il était tout content ! Ca nous a fait sourire de savoir qu'il va s'amuser avec le même jouet."

Un peu plus loin, Coline, 24 ans, vend principalement ses vêtements. C'est la deuxième fois qu'elle vient à la braderie et se met de plus en plus à la seconde main. "J'essaye d'acheter dans les friperies en ligne comme Vinted. On fait partie d'une bande de copains qui font plutôt gaffe à recycler. Du coup, j'ai le sentiment qu'on est une jeune génération consciente que c'est important de faire attention à l'environnement."

Vendre pour arrondir sa fin de mois

Brader pour le côté écolo, c'est aussi le cas de Loris. "Se mettre à la seconde main, je pense que c'est indispensable aujourd'hui." Mais elle vient aussi pour des raisons économiques pour arrondir sa fin de mois. "Même si c'est juste 20 ou 30 € ! Là les prix augmentent beaucoup trop." Pareil pour Lila : "Je reçois mon salaire au milieu du mois et je n'ai plus grand-chose d'ici-là." Parmi les dépenses qui coincent, "l'essence car j'ai besoin de la voiture pour aller au travail."