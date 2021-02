"On se sent abandonné" : le parcours du combattant pour obtenir le fonds de solidarité

En France, près d'un auto-entrepreneur sur cinq n'a toujours pas reçu le fonds de solidarité du mois de décembre. Une attente qui se prolonge de plus en plus et qui met en difficulté des dizaines de milliers de personnes.

La Fédération nationale des auto-entrepreneurs est inquiète. Selon une étude dévoilée ce jeudi 11 février, 19,6% des auto-entrepreneurs n'ont toujours pas reçu l'indemnité qui doit leur être versée à cause de la crise sanitaire et dans le cadre du fonds de solidarité. Une lenteur administrative qui s'aggrave de semaine en semaine. "Au début, on recevait les aides rapidement. Aujourd'hui, on a de plus en plus de retard et c'est vraiment problématique", déplore Anthony Bertrand, gérant du Café Moustache à Châteauroux.

Le sentiment de ne pas être soutenu

Cette situation est handicapante au quotidien. Surtout que pour ce professionnel de la restauration depuis 16 ans, il n'a aucun salaire depuis le deuxième confinement. "Aucun revenu depuis octobre. Au quotidien, c'est compliqué. Et puis les charges continuent de s'accumuler. On est relancé par tout le monde : le gaz, l'électricité", précise Anthony Bertrand.

En temps normal, un auto-entrepreneur a déjà beaucoup de choses à gérer. Et il est souvent seul pour le faire. En temps de crise économique, cela se complique encore plus. "On se sent abandonné. Quand on fait la demande du fonds de solidarité, on n'a aucun interlocuteur, on n'a personne à appeler si on a des questions. Même nos comptables ont du mal à pouvoir nous répondre car les annonces du gouvernement ne sont pas toujours suivies d'effets", explique-t-il.