"On se sent oubliés" : à Noisy-le-Grand, la détresse des professionnels du centre commercial fermé

Depuis le 31 janvier 2021, les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés sont fermés, suite à l'annonce du gouvernement qui entend ainsi lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. Les commerces et services dits "essentiels", notamment alimentaires, qui se trouvent au sein de ces centres sont néanmoins autorisés à accueillir des clients.

Les allées du centre commercial quasi désertes

Au centre commercial des Arcades, à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) les allées sont quasiment désertes ce lundi matin. Les rideaux des boutiques sont baissés. L'hypermarché Carrefour et à peine une dizaine de commerces restent ouverts : un boulanger, un chocolatier, un caviste, La Poste.

Sans oublier, la pharmacie de Michael Angel. Mais pour ce dernier, la situation est catastrophique depuis deux semaines. "Notre fréquentation a baissé de 50%, on a perdu le flux des visiteurs, c'est ça le pire". Beaucoup de clients ont effectivement déserté le centre commercial : "avant, ils venaient parce qu'ils avaient une course à faire dans un magasin et en profitaient pour venir chercher des médicaments, ou alors entre midi et deux ou à la sortie du bureau, tout ça on l'a perdu", déplore le pharmacien. "On est seul au monde", souligne-t-il.

Les allées du centre commercial les Arcades sont désertes © Radio France - Hajera Mohammad

Ces commerçants "oubliés" réclament des aides de l'État

D'autres collègues pharmaciens qui travaillent dans des centres commerciaux fermés également se plaignent aussi d'une baisse de la patientèle. Alors, certains se sont regroupés pour écrire la semaine dernière au ministère de l'Économie et aux syndicats des centres commerciaux pour demander une aide en urgence. " Mais pour le moment, rien ne bouge", assure Michael Angel. En plus des mesures de chômage partiel déjà accordées, lui, espère des aides financières pour compenser la perte de chiffres d'affaires.

"L'État avait dit qu'il aiderait les centre commerciaux mais pas qu'il aiderait les pharmaciens qui travaillent dans les centres commerciaux", insiste le professionnel. Aujourd'hui, la situation devient critique et il faut la régler rapidement, dit-il. "C'est comme un troisième confinement, sauf que là c'est pire parce qu'on est ouvert mais on ne peut rien faire, plus de click and collect ni de vente à emporter pour les restaurateurs".

"On se sent totalement isolés" - Michael Angel, pharmacien au centre commercial des Arcades à Noisy-le-Grand Copier

Interdiction de la vente à emporter pour les restaurants

Justement, côté restaurateurs, seuls trois sont encore "ouverts", mais uniquement pour de la vente en livraison. La vente à emporter leur est désormais interdite, ce qui donne lieu à des situations ubuesques. Ce lundi midi, une restauratrice va livrer un repas à une cliente qui a commandé et qui l'attend juste à l'extérieur du centre commercial.

"Si un client vient nous voir, on doit lui dire d'aller dehors, de passer commander au téléphone ou via Uber Eats et ensuite on lui apporte le repas à l'extérieur", nous explique la responsable. "Sachant que Uber Eats prend au moins 30% sur le prix de la commande, c'est n'importe quoi !" "On a plein de clients âgés qui venaient pour prendre à manger à emporter. Mais pour eux, internet ce n'est pas forcément facile, on ne les voit plus ceux là", affirme-t-elle.

"On ne comprend plus rien !"

Fakri, gérant d'une crêperie confirme. "C'est une catastrophe, on fait 3 ou 4 livraisons par jour et il y a même des jours où on n'en fait aucune. C'est pas ça qui va payer l'électricité ou le loyer...et quand on parle avec les bailleurs, ils nous disent si vous n'êtes pas contents, vous partez !".

Fakri, gérant d'une crêperie au centre commercial des Arcades à Noisy-le-Grand © Radio France - Hajera Mohammad

Il n'apprécie pas non plus la différence de traitement avec les restaurateurs en ville, toujours autorisés eux à faire de la vente à emporter."C'est injuste et ce n'est pas normal ! Quand je vais dans le centre-ville de Noisy-le-Grand, je vois les gens faire la queue et personne ne dit rien !" Finalement, dans ces conditions, Fakri se demande même si rester ouvert a encore un sens : "Une fermeture pendant trois, quatre, cinq mois, c'est mieux et comme ça on en parle plus ! Parce que là on ne comprend rien !"