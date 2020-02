Se transformer ou mourir : les buralistes sarthois entament leur mutation

Sarthe, France

Chaque année, cinq buralistes baissent le rideau en Sarthe. Le rythme s'est accéléré, incitant la profession à se remettre en cause de manière drastique. La survie de ces commerces de proximité tient à leur "transformation". Pas à un simple changement. "La mutation doit être profonde", avertit Philippe Coye, le président de la confédération des buralistes de France, à l'occasion de sa visite au Mans le 22 janvier 2020.

Se diversifier mais pas n'importe comment

Ces dernières années, pour compenser la baisse de la consommation de tabac, les buralistes ont commencé à diversifier leurs activités mais de manière parfois anarchique. C'est là tout le problème. Les produits de vapotage, la presse, les boissons, la restauration rapide, les comptes bancaires : ces différents produits et services se mêlent dans un espace souvent petit et désordonné. Le client s'y perd et ne sait plus ce qu'il peut trouver dans ces nouveaux espaces multi-activités.

ARCHIVE : "Les bureaux de tabac sont les derniers commerces de proximité" pour la représentante sarthoise des buralistes

Pour tenter de surmonter ces difficultés, les représentants des buralistes ont lancé une démarche de diagnostic et de conseil auprès de leurs adhérents. En Sarthe, comme dans plusieurs départements, la chambre professionnelle des buralistes a ainsi signé avec la Chambre de Commerce et d'Industrie une convention. Des experts de la CCI se proposent de réaliser un audit chez les buralistes qui le souhaitent pour déterminer les changements à effectuer : de la simple réorganisation de l'espace de vente à des travaux plus lourds, pouvant bénéficier d'une aide de l'Etat à hauteur, au maximum de 33.000€.

Un audit pour apporter un regard extérieur

De fait, certaines évolutions font d'abord appel à du "bon sens", explique Philippe Coye. "Les commerçants, immergés dans leur quotidien ne voient pas nécessairement ce qu'il y a à faire. Un regard extérieur est important", estime le président de la confédération des buralistes de France. "Par exemple : avoir le présentoir à journaux à l'entrée le matin, c'est utile ; l'après-midi il vaut mieux le mettre au fond du magasin ! Autre exemple : le réagencement de l'espace confiseries. On constate que les parents tiennent majoritairement leurs enfants de la main droite. Des études montrent que si vous placez les bonbons pour enfants à droite et ceux pour adultes à gauche, vous pouvez augmenter la vente de ces produits de 10 à 15% ! Toutes ces questions s'étudient dans l'offre d'audit faite aux buralistes".

Appliquer les méthodes de la grande distribution

Les 266 buralistes sarthois doivent aussi prendre le virage du marketing, estiment leurs représentants professionnels. "Il est nécessaire d'adapter ce qu'on appelle le parcours client ou le merchandising même si on est buraliste. Ce n'est pas réservé à la grande distribution! Nous aussi, nous devons nous adapter aux usages et aux codes du commerce moderne", plaide Philippe Coye. "C'est une remise en question", reconnaît Laurence Proust, la présidente de la Chambre professionnelle des buralistes de la Sarthe. "Autrefois, le buraliste s'asseyait derrière son comptoir et il vendait. C'était simple. Le contexte a complètement changé. Au-delà de cet audit, nous allons proposer des formations pour que les buralistes s'interrogent sur leurs pratiques".