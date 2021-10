Seac Saint-Étienne au chômage partiel à cause de la pénurie de semi-conducteurs

Les organisateurs du salon de l'auto de Genève ont décidé d'annuler son édition 2022 à cause des difficultés du secteur automobile, confronté à une forte pénurie de semi-conducteurs.

A Saint-Etienne, l'entreprise SEAC située au technopole est à l'arrêt cette semaine. A cause de cette pénurie. En septembre déjà, les vendredis ont été chômés. Et en octobre, donc, 9 jours de chômage partiel sont programmés (cette semaine et les 4 prochains vendredis).

Seac produit des rotules de direction pour les voitures, essentiellement pour Toyota. Elle emploie 110 salariés à Saint-Etienne. "On ne va pas faire des rotules si derrière on ne vend pas les véhicules parce qu'il manque des composants explique Abdelmajid Boulkouane le secretaire CGT du CSE de l'entreprise. C'est des composants qu'on met dans la voiture, qu'on n'a pas pour l'instant. L'entreprise qui fournit, elle ne fournit pas assez. Nous on a été touchés de plein fouet notre client c'est Toyota. Ca a tout bloqué les chaînes. Au début on a essayé de contribuer, mais là on est arrivés à un stade où on a fait du stock, du stock. On ne peut pas destocker. Nous qui pensions qu'on allait bien repartir au mois de septembre... c'est vraiment incroyable de penser qu'on arrive pas à trouver ces composants pour travailler correctement !"

Les conséquences sur les salaires sont difficiles à estimer. 65 euros en moins en septembre pour les salariés payés au SMIC. Une centaine pour les plus anciens. Mais l'accumulation de ces journées chômées aura aussi des conséquences sur les primes d'intéressement à la fin de l'année.

Quelque 7,7 millions d'automobiles ne seront pas produites cette année dans le monde en raison de ce manque de composants, conséquence de la reprise après la pandémie de Covid-19 conjuguée à un boom des véhicules électriques, a estimé le cabinet Alix Partners. Cela représente un manque à gagner de 210 milliards d'euros.