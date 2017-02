Seb Selongey : 81 postes transférés à Lyon dans un plan de sauvegarde de l'emploi

C'est officiel depuis le comité d'entreprise extraordinaire de ce vendredi matin à Selongey : 81 salariés des services recherche et marketing vont être transférés vers le siège administratif du groupe à Ecully près de Lyon. Conséquence d'un plan de restructuration de l'emploi.

Ce n'est pas tellement une surprise pour les syndicats de Seb car la rumeur courrait depuis plusieurs mois. Elle a été confirmée ce vendredi matin en comité d'entreprise : les services recherche et marketing de Selongey vont être transférés au siège administratif du groupe à Ecully en région lyonnaise. 81 salariés vont devoir déménager ou être reclassés. Une première partie d'ici l'été 2017. l'autre d'ici l'été 2018. L'objectif ? Regrouper les ingénieurs dans un pôle innovation près de Lyon où ils inventeront le nouveau petit électroménager de demain.

Le démantèlement de Seb Selongey qui continue

Sur la place de Selongey depuis ce vendredi matin, évidemment, on ne parle que de la mauvaise nouvelle qui a un peu assommé tout le monde. Ce transfert c'est le démantèlement de Seb qui continue pour beaucoup de Selongéens. En 1976, plus de 1.000 salariés fabriquaient des autocuiseurs dans le village se souvient Jean, l'un d'entre eux justement : "A mon époque, ici c'était la maison mère, on touchait 10 000 francs de participation, aujourd'hui c'est une multinationale, ils ont délocalisé quasiment tout, c'est plus du tout ce qu'on connaissait à l'époque."

Le début de la fin ?

Avec ce transfert il restera moins de 400 employés à Selongey. Et même si les 81 personnes concernées, les équipes recherche et marketing, sont plutôt jeunes et vivent plutôt à Dijon, pour François, le pharmacien c'est une mauvaise nouvelle quand même : "Les gens qui vont être transférés ne vivent pas à Selongey, ce n'est pas eux qui font vivre nos commerces, mais ce qui est inquiétant c'est que ce n'est pas le premier transfert. Il ne faut surtout pas que la production parte. Là, ce sera la mort du village."

Une restructuration stratégique mais Seb reste à Selongey

Chez Seb on assure que non au contraire, cette restructuration va permettre d'inventer de nouveaux produits et de rester leader sur le marché du petit électroménager. La direction promet aussi que Selongey reste aujourd'hui le pôle d'excellence mondial des autocuiseurs. Pour l'instant, les syndicats de Seb vont étudier le projet de transfert présenté ce vendredi. La première réunion de négociation aura lieu le 14 février.