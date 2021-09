SEB va s'implanter à Bully-les-Mines avec la création de 500 emplois à la clef

C'est une très bonne nouvelle pour l'emploi pour l'agglomération de Lens-Liévin: le groupe SEB vient de s'engager à acheter une parcelle de 26 hectares sur la zone d'activité de l'Alouette, gérée par la CALL, la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin. C'est sur cette parcelle, située à Bully-les-Mines, que le groupe va installer sa future plateforme logistique de 100.000 mètres carrés qui permettra d'alimenter les pays d'Europe de l'Ouest ainsi que l'export.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A la clef, la création de 350 équivalents temps plein pour l'ouverture prévue en 2023. Et à l'horizon de 2025, ce sont au total 500 équivalents temps plein qui devraient avoir été créés. C'est la situation géographique de Bully-les-Mines, à côté de Lens et de Liévin, qui a incité le groupe a choisir cet emplacement, avec notamment la proximité de la rocade minière l'A21, de l'A1 et de l'A26.