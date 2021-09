Sébastien Martineau - CGT 18 : "Il faut une augmentation des salaires"

La rentrée, c'est aussi pour les syndicats. Dans le contexte houleux de la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de COVID 19, ainsi que la poursuite des réformes de l'assurance-chômage et des retraites, une mobilisation nationale se prépare déjà le 5 octobre prochain.

Bien que Jean Castex, reçoive les syndicats à partir de ce mercredi (01/09) et jusqu'à vendredi dans une "position d'écoute", la rentrée sociale se présente plutôt tendue alors que les conséquences de la crise sanitaire et économiques de la COVID 19 sont encore bien présentes en terme de destruction d'emploi, de fragilisation des entreprises, et dans certains cas de dégradations des conditions de travail.

Le Pass sanitaire a aussi provoqué la colère de certains syndicats, Sébastien Martineau, secrétaire général de la CGT du Cher est sur la même ligne. Pour lui cette discrimination est inadmissible. La réponse à apporter à la crise sanitaire ne doit pas se faire sur le dos des salariés, estime Sébastien Martineau, mais en accordant "plus de moyens aux hôpitaux".

Abandon des réformes

La fermeté du gouvernement à poursuivre les réformes de l'assurance-chômage et des retraites. inquiète aussi les syndicats.

Pour la CGT, au contraire la priorité serait plutôt une augmentation des salaires : "Bruno Le Maire annonce une croissance de 6%. Il faut une augmentation des salaires." justifie Sébastien Martineau, le leader de la CGT du Cher, rappelle aussi pour appuyer cette demande la précarité énergétique qui menace de nombreux foyers encore plus avec la nouvelle hausse ce mercredi des tarifs du gaz.

La CGT qui donne rendez-vous à tous ceux qui le souhaitent à venir manifester avec l'ensemble des syndicats, le 5 octobre prochain pour une grande manifestation nationale. D'ici là la CGT est également présente dans les cortèges des manifestations anti-pass sanitaire chaque samedi.