Sécheresse : Des maraichers de Bourges se mobilisent pour demander des solutions pour sauver leurs marais

Les marais de Bourges sont à sec à cause de la sécheresse et de la canicule. Ce mardi 9 août, des maraichers se sont mobilisés pour dénoncer les comportements de ceux qui retiennent l'eau en amont.

C'est une autre conséquence de la sécheresse dans le Berry. En raison cause de la baisse du niveau de l'Yèvre dans le Cher, les marais dans lesquels de nombreuses familles cultivent leurs légumes sont à sec. Une situation rare et très inquiétante pour ces maraichers.

Ils accusent ceux qui sont en amont de retenir l'eau et de ne plus là laisser couler vers leur marais. Ce mardi 9 août, une trentaine d'entre eux se sont mobilisés au restaurant Le Vieux Moulin, au Moulin Rabot à Fenestrelay, pour rencontrer son propriétaire qu'ils accusent de retenir l'eau.

Des maraichers de Bourges se mobilisent pour défendre leurs marais à sec © Radio France - Manon Derdevet

Près de 1 000 parcelles concernées

"L'eau est à tout le monde", assure Michel Melin, président de Patrimoine Marais. Autour de lui, les maraichers font part de leur désarroi. "L'eau baisse à vue d'œil dans la journée. 4 à 5 cm en moins toutes les 24 heures depuis une dizaine de jours. La moitié des coulants sont impraticables", déplore Cyril un maraicher. Face à une situation extrême, Joe, une autre maraichère assure être condamnée à regarder les légumes, tomates, meulons, courgettes et salades, "mourir". "D'ici trois jours c'est terminé", selon elle.

"L'eau ça se partage, il faut penser à ceux qui sont en dessous" - Michel Melin

Près de mille parcelles sont concernées. Selon eux, l'un des responsable se trouve en amont, au Moulin Rabot à Fenestrelay. "Il est tenu de laisser couler un débit d'eau mais ce débit est largement insuffisant par rapport aux besoins de l'aval", assure Michel Melin. "S'il retient de l'eau, il n'est pas dans son droit non plus. L'eau ça se partage, il faut penser à ceux qui sont en dessous", complète-t-il.

Le Moulin Rabot dans le Cher où l'eau continue de couler © Radio France - Manon Derdevet

Devant le restaurant on peut effectivement voir une petite marre et de l'eau qui coule. Mais son propriétaire Christophe Cassard assure respecter la loi. "J'essaie de gérer un esthétisme, qu'il y ait de l'eau, certes pas au détriment des marais mais il y a une réglementation", dit-il. "J'ai un droit d'eau et je suis tenu de respecter les niveaux et quand je suis en dessous, normalement la législation m'interdit d'ouvrir", complète le restaurateurs. Il assure, lui aussi, être concerné par le manque d'eau et après des échanges avec les maraichers, accepte de laisser couler un peu plus l'eau.

"Des travaux pharaoniques à faire" sur le réseau hydraulique

Les deux partis demandent aux autorités locales de mieux réguler la distribution de l'eau, avec par exemple une convention pour s'organiser pendant les périodes de sécheresse. Aucun représentant de la mairie, pourtant invité, ne s'est déplacé pour cette rencontre.

Les maraichers de Bourges aimeraient aussi que des travaux soient réalisés sur le réseau de distribution de l'eau autour de Bourges. "Il y a des déversoir cassés qu'il faudrait réparer, c'est à la ville de le faire et de payer, ce n'est pas fait. L'eau s'infiltre à droite à gauche et ne va pas dans le bon sens. Il y a des travaux pharaoniques à faire", estime Michèle Jégou, la présidente de l'Association des Maraîchers de Bourges.