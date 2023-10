Sécheresse et incendies : comment les pompiers des Pyrénées-Orientales adaptent leurs stratégies ?

Après un été de nouveau très rude sur le plan des incendies, les sapeurs-pompiers se réunissent jusqu'à dimanche à Toulouse, pour leur congrès national. Le recrutement de 100 nouveaux pompiers dans le département , les méthodes et le nouveau matériel face aux incendies, le changement climatique, l'aide aux personnes : Jean Garcia, le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers répondait aux questions de Simon Colboc, sur France Bleu Roussillon ce jeudi.

ⓘ Publicité

100 nouveaux pompiers dans le département, "une excellente nouvelle"

"C'est une excellente nouvelle. Je salue l'effort du conseil départemental. Une effort débuté depuis deux ans, puisqu'ils ont augmenté le budget du Sdis de près de 5 millions, permettant le recrutement de 403 sapeurs-pompiers volontaires, 27 professionnels et 16 personnels administratifs", explique Jean Garcia, qui compte sur l'ouverture d'une nouvelle caserne.

À lire aussi Le Département annonce 100 pompiers en plus en huit ans dans les Pyrénées-Orientales

Les pompiers adaptent leur matériel et leurs stratégies contre les incendies

Lors du congrès national, il est question de la transition écologique. "Dans notre département où la sécheresse dure depuis deux ans, on va devoir adapter nos méthodes et notre stratégie. Le président national de la société des sapeurs-pompiers de France va interpeller le ministre de l'Intérieur. Il faut accompagner les efforts des élus", explique Jean Garcia. Trois drones ont été achetés cette année, "ils sont aujourd'hui essentiels pour surveiller et situer les foyers. D'autres matériels comme des petits robots peuvent servir aussi sur les feux d'infrastructures."

En France, 65.000 hectares brulés en 2022, 14.000 en 2023 et le plus gros incendie de l'année chez nous à Cerbère a détruit 930 hectares.