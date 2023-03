Sécheresse : faut-il, au moins provisoirement, interdire la construction de nouvelles piscines ?

Faut-il interdire la construction de piscines dans le Gard et la Lozère, face à la sécheresse ? Dans le sud de la France les vigilances, voire les restrictions, tombent les unes après les autres : dans les Bouches-du-Rhône, dans la Drôme, en Ardèche et dans les Pyrénées-Orientales. C’est dans ce département qu’un maire a décidé d’interdire, momentanément, la construction de piscines. En l’occurrence, celui d’Elne, où les nappes phréatiques superficielles sont quasiment toutes asséchées. Reste que cette mesure pourrait inspirer d’autres élus.

Pour l’instant, dans le Gard, aucune maire n’a fait connaître la même volonté. "Mais c’est une idée intéressante, pousse Jean-Louis Portal. Je ne suis pas un fondamentaliste de l’interdiction, mais nous sommes arrivés à un moment où nous devons avoir une gestion citoyenne de l’eau", plaide encore le secrétaire de la Chambre d’agriculture du Gard, sur France Bleu, ce vendredi matin.

Combien d'eau, en fait ?

Selon la Fédération des professionnels de la piscine, il faut environ 50 mètres cubes d’eau pour remplir une piscine de huit mètres sur quatre et d’1,50 mètre de profondeur (ce qui est, en moyenne, la taille des piscines en France). Cette quantité d’eau est ce que consomme à peu près chaque année un adulte, pour se doucher, se laver et laver son linge. Mais à cela, il faut rajouter les quantités d’eau pour maintenir l’eau de la piscine à un certain niveau, du fait de l’évaporation. Et ce rajout équivaut à ce que consomme annuellement une famille, pour ses toilettes.

Le secrétaire de la Chambre d’agriculture du Gard, lui, ne se dit pas favorable à une interdiction pure et simple sur la construction de piscines. "Il faudrait peut-être être plus regardant sur les zones où on les veut, voir quel est l’accès à l’eau, etc. Et peut-être que ça conduirait à des contraintes pour les particuliers."

