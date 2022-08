Sécheresse : l'entreprise Bridor à Louverné investit pour moins consommer d'eau

Les températures vont remonter cette semaine, une nouvelle vague de chaleur qui ne pas arranger la situation de sécheresse. Des entreprises s'adaptent pour moins consommer d'eau comme le spécialiste de la boulangerie et de la viennoiserie surgelée Bridor à Louverné (Mayenne).

La sécheresse est toujours bien là malgré les pluies des derniers jours, les températures vont même bien remonter cette semaine. Pour économiser de l'eau, des entreprises choisissent d'investir dans des machines plus écologiques comme Bridor à Louverné. Le spécialiste de la viennoiserie et de la boulangerie surgelée a remplacé il y un an une de ses tours de refroidissement par un condenseur adiabatique, une machine qui fonctionne avec un flux d'air sur des sortes de nid d'abeilles humides.

"C'est le même principe que lorsque vous êtes à la plage, vulgarise Laurent Martin, le directeur du site. Vous sortez de l'eau, vous êtes mouillé et avec la brise, l'eau va s'évaporer de votre peau et vous allez ressentir une légère sensation de fraîcheur. En fait, c'est le refroidissement qui se fait de cette façon là."

Les économies sont bien réelles pour l'entreprise qui utilise beaucoup d'eau pour surgeler ses produits : - 80 % de consommation sur les unités de production qui dépendent de la nouvelle machine, - 20 % sur l'ensemble du site. Un système efficace, plus écologique, mais qui a un coût : environ un million d'euros de plus qu'une tour de refroidissement classique.

Le mètre cube d'eau est peu cher. Tout le paradoxe est là. C'est bien pour l'ensemble de la population, mais c'est vrai que ça n'incite pas forcément les industriels à porter des réflexions sur les économies d'eau.

Pour continuer sur sa lancée, Bridor envisage d'installer trois nouveaux condenseurs adiabatiques à Louverné, pour équiper sa nouvelle ligne de production qui ouvrira à l'automne 2023 et pour remplacer les systèmes de refroidissement des deux premières salles des machines de l'entreprise. Un site avec de nombreux postes à pourvoir.