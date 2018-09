Le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, et une partie du Doubs sont toujours soumis à des restrictions d'usage de l'eau, en raison de la sécheresse. Pour certaines entreprises, qui ont besoin d'eau pour tourner, les conséquences économiques peuvent être catastrophiques.

L'usage de l'eau est restreint dans le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, et une partie du Doubs

Territoire de Belfort, France

Impossible d'utiliser de l'eau dans les stations de lavage de voitures, de remplir une piscine, ou encore d'arroser les champs. En raison de la sécheresse, les usages de l'eau ont été restreints. Pour certaines entreprises nord franc-comtoises, cela représente une perte d'activité et de chiffre d'affaire importante.

Des stations de lavage de voitures à sec

Les gérants de stations de lavage de voitures du Territoire de Belfort avaient rendez-vous en préfecture ce mercredi 19 septembre 2018. Objectif : trouver une solution pour permettre la survie de ces commerces, obligés de fermer leurs portes depuis début septembre. Pour certains gérants, l'interdiction de laver sa voiture en station représente une perte totale du chiffre d'affaire.

"C'est ma seule source de revenus. Si je ne peux pas fonctionner, cela veut dire : plus de salaires, on ne peut plus payer les crédits... Si je ne peux pas reprendre, je vais être obligé de licencier mon employé" - Eric Schoeppler, gérant d'une station de lavage de voitures à Belfort

à lire Sécheresse : le Pays de Montbéliard à son tour en niveau de crise

La préfecture pourrait proposer aux gérants de stations de lavage de voitures une solution, en les autorisant à ouvrir une piste de lavage par station, avec usage possible du karsher (mais pas des rouleaux, trop gourmands en eau). La décision sera prise en début de semaine prochaine.

Pas d'eau dans la piscine

A Etueffont, la piscine n'a pas pu rouvrir ses portes pour la rentrée de Septembre. Interdit de remplir le bassin. Et cela a également un coût : "Les conventions, les utilisateurs habituels, nous rapportent un peu plus de 3000 euros de recettes par semaine, qui évidemment ne sont plus disponibles" détaille Christian Coddet, président du syndicat de gestion de la piscine d'Etueffont. Sur le long terme, Christian Coddet craint de nombreuses désinscriptions.

Des agriculteurs à cran

Les agriculteurs sont eux aussi particulièrement exposés aux phénomènes de sécheresse. Les deux principaux syndicats agricoles de Bourgogne Franche Comté appellent d'ailleurs à la mobilisation, et demandent des aides supplémentaires à l'Etat et à l'Europe.