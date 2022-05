Sécheresse : le manque d'eau "aura un impact" sur les récoltes de céréales, alerte le gouvernement

Le ministère de l'agriculture prévient que le manque d'eau actuel aura des conséquences sur les cultures de blé et d'orge notamment alors que quinze départements sont en situation de vigilance ou d'alerte pour la sécheresse.

L'épisode de sécheresse qui touche actuellement la France "aura un impact sur la production des céréales" prévient le ministère de l'Agriculture, alors que quinze départements ont déjà mis en place des restrictions pour tenter d'économiser l'eau.

Un moment crucial pour le blé

Le blé, en pleine croissance, est particulièrement concerné, puisque "c'est vraiment le moment le plus crucial pour pouvoir faire le nourrissement du grain", explique sur franceinfo Joël Limouzin, vice-président de la FNSEA. Si la sécheresse devait se poursuivre encore deux à trois semaines, "l''impact sur le rendement [pourrait] être très compliqué. On peut aller jusqu'à 20% à 30% de moins", poursuit le responsable du syndicat agricole.

Les ministères de l'agriculture et de la transition écologiques s'inquiètent aussi des effets de la sécheresse pour l'orge. Si l'absence de pluie perdure, les cultures de printemps comme le tournesol, la betterave et le maïs, seront elles aussi touchées préviennent-ils alors que le déficit de pluviométrie est de 25% pour le seul mois d'avril.

Pour anticiper la baisse de revenus, le gouvernement a donc décidé de doubler l'enveloppe pour aider les agriculteurs à faire face au changement climatique et de la faire passer de 20 à 40 millions d'euros.

La chaleur, une bonne nouvelle pour les producteurs de fruits

Le soleil et les fortes chaleurs sont en revanche bien accueillis du côté des producteurs de fruits. Sur franceinfo, la présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits, Françoise Roch salue "une bonne nouvelle" : la météo actuelle "va avancer les récoltes" et "donner des fruits plus sucrés", précise-t-elle. Cela devrait notamment être le cas des cerises ou des abricots cette année.