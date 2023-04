Sécheresse : le seul golf de la Mayenne multiplie les actions pour réduire sa consommation en eau

Les golfs et leur gestion de l'eau sont dans le collimateur d'un rapport d'inspection interministérielle. Ce document sur la sécheresse de l'été 2022 a été commandé par le gouvernement, il devait être officiellement publié ce mardi 11 avril. Les golfs bénéficient actuellement d'une dérogation pour arroser leur pelouse, même lorsque le niveau de l'eau atteint un seuil critique. Pour les inspecteurs de cette mission interministérielle, il faudrait que ces aménagements soient conditionnés à une politique de réduction d'usage de l'eau. Le seul golf en Mayenne, situé à Changé, près de Laval, consomme déjà plus de deux fois moins d'eau : entre 2017 et 2022, sa consommation d'eau est passée de 50 000 mètres cubes d'eau par an à 20 000.

Julien Touchais est le directeur du golf de Changé depuis 2014.

Le golf de Changé a un temps d'avance par rapport à d'autres golfs en France en termes d'arrosage des pelouses : "On est trois fois inférieurs à peu près à la moyenne nationale", souligne Julien Touchais, le directeur. Le golf mayennais comporte 27 trous et consomme en moyenne 20 000 mètres cubes par an, "et la moyenne nationale par tranche de neuf trous est à peu près de 19 000 mètres cubes d'eau", selon Julien Touchais. "On arrose pour que la pratique puisse se maintenir et on arrose au minimum", précise-t-il.

Cet engagement en faveur de l'environnement a permis au golf de Changé d'être sélectionné avec neuf autres golfs en France pour participer à une expérimentation lancée par la Fédération française de golf et l’Association Française des Personnels d’Entretien de Terrains de Golf (AGREF).

Dans un mois, une vingtaine d'herbes différentes vont être plantées sur une parcelle de green (surface sur laquelle on termine le trou du golf) et sur une parcelle de fairway (la partie entre le départ et le green). "On va voir dans le temps celles qui vont le mieux résister, celles qui vont le mieux se développer par le manque d'eau. Celles qui vont mieux résister aux maladies et celles qui vont mieux résister à la sécheresse. Cela va permettre de déterminer la meilleure graminée adaptée pour notre sol et pour notre climat", explique Julien Touchais. Les résultats seront visibles d'ici 3 à 5 ans.

Le golf de Changé n'a pas attendu cette expérimentation pour planter de la pelouse qui a moins besoin d'eau. "On avait des greens qui étaient 100 % en pâturin, c'est l'herbe commune qui se développe partout. Vous avez du béton dans la rue, vous voyez un peu d'herbe, c'est du pâturin. On a commencé à y mettre de l'agrostide, elle est plus résistante aux maladies et moins gourmande en eau", décrit le directeur du golf.

Aujourd'hui, la moitié de la pelouse du golf est constituée d'agrostide. Le directeur, Julien Touchais, cherche en permanence de nouvelles solutions. Il est par exemple en contact avec un bureau d'études pour continuer d'optimiser l'arrosage. "C'est un éternel questionnement et remise en question pour pouvoir trouver la solution la plus pérenne et surtout la plus raisonnée", insiste-t-il.

Une haie vient également d'être plantée sur le golf de Changé pour favoriser la biodiversité sur le site, près duquel passe la Ligne à Grande Vitesse (LGV), "et lutter contre la propagation du CO2 puisqu'il y a une captation de carbone directement par les végétaux", précise le directeur. Un nouvel espace boisé va voir le jour : une cinquantaine d'arbustes ont été plantés depuis l'année dernière. Le directeur du golf vise l'objectif de 1500 nouveaux arbres d'ici 2025.