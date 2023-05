Sécheresse : Nestlé Waters suspend deux forages destinés à la production de l'eau Hépar à Vittel

"Nestlé Waters est confrontée [...] à des conditions climatiques qui se détériorent, avec des événements plus fréquents et plus intenses, tels que les sécheresses régulières suivies de fortes pluies, qui affectent les conditions d’exploitation de certains forages sur son site des Vosges", indique dans un communiqué le groupe qui a décidé de suspendre l'utilisation de deux des six forages dédiés à son eau Hépar à Vittel et Contrexéville (Vosges).

ⓘ Publicité

Deux forages identifiés comme "particulièrement sensibles, du fait de leur faible profondeur". Selon le groupe - qui détient aussi les marques Vittel, Contrex et Perrier entre autres - cela "rend très difficile le maintien de la stabilité des caractéristiques essentielles d’une eau minérale naturelle". La production de cette eau riche en magnésium se poursuivra donc sur les quatre forages restants, la marque Hépar restera accessible aux consommateurs "dans la limite des quantités disponibles".

"On le dénonce depuis plusieurs années, on arrive au bout !"

Cette mesure, dont la durée n'est pas précisée, fait réagir le collectif Eau 88 qui conteste les autorisations de prélèvements d'eau accordées à Nestlé Waters. Pour la marque Hépar, le groupe peut prélever jusqu'à 800 000 mètres cubes par an dans ces nappes les plus superficielles.

"S'ils suspendent partiellement leur production, c'est qu'il n'y a tout simplement pas assez d'eau", relève Bernard Schmitt, porte-parole du collectif citoyen. "On arrive au bout ! Depuis 30 ans, on sait que cette nappe est en très mauvais état. On voit bien que l'industrie de l'eau en bouteilles est menacée par la sécheresse qui va frapper dans les années qui viennent. Les usine d'embouteillage vont s'arrêter d'elles-mêmes !"

Nestlé Waters emploie quelques 600 personnes à Vittel. La ville perçoit une surtaxe sur les eaux minérales naturelles d'environ 4 millions d'euros par an.

À lire aussi Pourquoi les bouteilles de Perrier se font plus rares