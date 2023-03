Sécheresse : sans eau la récolte de miel s'annonce compromise dans les Pyrénées-Orientales

Michel Barcelo ne pourra pas installer ses ruches dans les Aspres et les Corbières cette année à cause de la sécheresse

Pas une goutte d'eau et bientôt peut-être plus une goutte de miel. Dans les Pyrénées-Orientales il n'a pas plu de manière significative depuis près de deux mois . La végétation souffre depuis l'été dernier et les apiculteurs craignent le pire : la récolte de miel de cette année pourrait être compromise dans une bonne partie du département.

Pas de floraison

Partout dans la nature autour d'Ortaffa, au sud de Perpignan, les stigmates de la sécheresse. Michel Barcelo, apiculteur depuis près de 40 ans et président de la coopérative apicole de la commune, pointe du doigt les bruyères blanches : "vous voyez les petits boutons ils sont vraiment très épars. On peut voir les bruyères qui meurent carrément sur le pied. On a donc un potentiel floristique qui sera vraiment amoindri, pour ne pas dire nul."

Les fleurs sont à la base de la production du miel mais sans eau c'est toute la chaîne de production qui est compromise.

comme l'explique Nils Haentjens, vétérinaire spécialisé dans les abeilles à Villelongue-Dels-Monts : "le manque d'eau diminue la quantité de nectar dans les fleurs, diminue aussi la longueur de la période de floraison et donc les ressources pour les abeilles."

Sans ressources les abeilles ne peuvent donc pas produire de miel et l'apiculteur le récolter à la fin de la saison. C'est ce qui va arriver justement cette année à Michel Barcelo pour certaines de ses ruches. "Il y a quelques années par exemple dans les Aspres, la moyenne de production à notre échelle c'était douze fûts de miel de 300 kilos chacun et cette année ça sera zéro dans cette zone."

"Je pense que des années terribles sont à venir"

Même chose dans les Corbières, l'apiculteur ne pourra pas installer ses ruches au printemps. Nathalie Pou, apicultrice depuis 25 ans dans les Pyrénées-Orientales, rencontre les mêmes difficultés : "cette année tout est remis en question à cause de la sécheresse. Les Aspres sont complètement cramées." Mais ce qui inquiète le plus cette apicultrice : "on pense que ça ne sera pas que cette année. C'est une végétation qui ne va pas repartir de suite, ça va perdurer sur plusieurs années. Je pense que des années terribles sont à venir."

Tous partagent le même constat, si la situation reste la même, c'est toute la profession qui est remise en question dans le département ces prochaines années. Michel Barcelo a d'ores et déjà commencé à y réfléchir : "soit on augmentera les prix, on valorisera nos produits, soit certains arrêteront carrément leur activité. C'est d'ailleurs déjà le cas pour certains."

L'hémorragie a d'ores et déjà commencé, en trois décennies, le nombre d'apiculteurs a baissé de près de 20% en France.