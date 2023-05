Sécheresse : une délégation des Pyrénées-Orientales en Espagne pour ramener de bonnes idées

Barcelone fait figure de référence dans le domaine de la gestion de l'eau. Les élus de la chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales (CCI) ont décidé d'aller voir ça de leurs propres yeux pour ramener des idées et peut-être même lancer des projets. Les 3 millions d'habitants de la métropole de Barcelone consomment 25% d'eau de "réut", de réutilisation. L'eau de mer dessalée représente 35% et l'eau de rivières et des nappes ne représente que 40% de l'eau consommée en cette période de sécheresse aiguë.

L'eau de "réut" de station d'épuration, une solution à portée de main

La délégation a visité une station d'épuration de la métropole de Barcelone. Longue d'un bon kilomètre, juste au bord du fleuve Llobregat. Son fonctionnement est semblable à un équipement français, mais ici, il y a plus d'étapes. Jordi Fontana, le directeur des opérations chez Agbar "on a davantage de process plus performant pour avoir une eau de qualité encore plus élevée". En France, l'eau est relâchée, parfois en mer, à l'issue de son traitement, mais à Barcelone, on la garde, "on va la réinjecter dans le réseau" explique Jordi. Cette eau considérée comme "pré-potable" est envoyée dans les rivières, en amont d'usines de potabilisation, avant d'être réinjectée dans le réseau.

Mansour Kavak dirige une entreprise de BTP dans les Pyrénées-Orientales, il faisait partie de la délégation "c'est facilement réalisable, ce n'est pas compliqué, à Barcelone, ils ont commencé par un investissement de 16 millions d'euros, et je ne pense pas que ce soit exorbitant pour les P-O". La sécheresse de 2008 a été vécue comme un déclic par les Barcelonais, tous ces projets amorcés à cette occasion ont mis dix ans à voir le jour. Les Français espèrent que le processus ira plus vite.

La "réut", une ressource essentielle pour les maraîchers de Catalogne

En Catalogne, on arrose les poivrons, les tomates, les artichauts avec de l'eau traitée à la sortie des stations d'épuration. Un complément vital aux agriculteurs pour irriguer 600 hectares de culture autour du fleuve Llobregat explique Josep Lluis Armenter, responsable de la gestion de la sécheresse à Aïgues de Barcelona "un peu moins de la moitié de l'eau présente dans la rivière en ce moment est régénérée. L'autre partie est présente dans le cours d'eau naturellement".

Un modèle qu'Alain Ferrand, le maire du Barcarès et président du syndicat des eaux de Leucate, voudrait vite voir appliquer chez nous "Il y a des solutions, il faut une volonté politique maintenant ! Ce que les Espagnols ont su faire, on doit pouvoir le faire !"

L'eau traitée injectée dans les nappes pour lutter contre l'intrusion d'eau salée

La réinjection d'eau traitée dans les nappes pour faire face aux intrusions marines est aussi un dispositif en place en Catalogne du sud "les nappes souterraines qui servent à alimenter l'économie, l'agriculture ou la population sont en équilibre en termes de pression avec l'eau de la mer méditerranée, explique Olivier Sarlat, le directeur régional de l'activité eau de la région Sud de Véolia en France, la pression de la nappe souterraine diminue parce que l'on pompe beaucoup d'eau, alors l'eau de la mer méditerranée va s'infiltrer dans les nappes souterraines." L'objectif de l'eau régénérée est donc de réaugmenter la pression de l'eau douce dans ces nappes profondes.

Eric Cuccia : "c'est un tas d'opportunités d'être pilote en France"

Parmi la délégation, Eric Cuccia, à la tête d'une entreprise de plomberie dans les Pyrénées-Orientales, élu de la CCI. Après ces deux jours de visite (23 et 24 mai) : "on a une problématique chez nous aujourd'hui que Barcelone a résolu il y a une dizaine d'années puisqu'ils se sont retrouvés exactement dans la même situation que nous avec certains caractères d'urgence et depuis 2008, ils ont déployé tout un arsenal qui leur permet aujourd'hui d'affronter cette sécheresse avec sérénité. Je suis rassuré quand je vois qu'à nos portes, à 100 kilomètres, on a la solution et que ça fonctionne, c'est un tas d'opportunités d'être un département pilote en France sur ces sujets." L'élu à l'innovation à la CCI des Pyrénées-Orientales voudrait que les normes puissent vite évoluer. "Nous consommons de l'agriculture espagnole donc je pense qu'il y a la possibilité de lever certaines barrières qui nous permettrait de rappliquer ça chez nous."