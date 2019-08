Secours Populaire: 300 bénévoles mobilisés pour la journée des oubliés des vacances

Ce mercredi 21 août, plus de 2000 parents et enfants de toute la Normandie se rendront au parc de Clères en Seine Maritime pour la journées des oubliés des vacances. Au programme des visites, des spectacles et des jeux organisés par 300 bénévoles du Secours Populaire qui seront mobilisés.

Normandie, France

La journée des oubliés des vacances, Micheline bénévole au Secours Populaire depuis 6 ans, la connaît très bien. Elle a déjà participé à plusieurs édition et elle en garde de très bons souvenirs.

"Je me rappelle l'année dernière à Léry-Poses (base de loisirs près de Rouen) où on avait fait tout une bande pour monter à la serre les uns derrière les autres avec les poussettes, on chantait tous ensemble et je trouvais ça super. Ces moments c'est important pour les familles qui n'ont que ça pour s'amuser et ça créée des liens entre nous", nous raconte t'elle

Une bonne expérience pour Marie, jeune retraitée, qui vivra sa première JOV. Pour elle qui s'occupe habituellement de l’accueil et de la distribution des denrées, c'est un bon moyen de consolider des liens noués dans les locaux du Secours Populaire.

"Ce qui est bien avec cette sortie c'est d'accompagner et de voir les personnes qu'on rencontre souvent en dehors de la structure. On passe un bon moment festif avec eux tout simplement".

Parmi les bénévoles mobilisés, il y aura aussi de nouvelles recrues. Elodie, 22 ans a rejoint l'équipe juste après la fin de son stage. Après avoir participé tous l'été aux inscriptions, elle a hâte de participer à la journée et a même préparé un jeu pour les enfants.

"Ce sera un jeu de l'oie sur la Normandie et les droits des enfants avec des cases découverts du patrimoine, des cases quizz et d'autres avec des défis ou des gages", explique la jeune fille.

Une partie des bénévoles est déjà sur place pour préparer les activités et le stand du Secours Populaire. Les autres monteront le matin même dans les bus qui achemineront parents et enfants vers le parc de Clères.