Un Français sur cinq renonce aux soins, faute d'argent. Le chiffre est publié ce mardi par le Secours populaire dans un sondage IPSOS. Dans la Marne, les bénévoles le constatent de plus en plus. L'association se mobilise pour leur venir en aide.

Hervé pousse les portes du Secours populaire pour la première fois. A 61 ans, il vient récupérer un peu de nourriture pour sa fille et lui. Il est à la retraite depuis peu et ne touche plus les allocations chômage. "Une fois que le loyer et l'électricité sont payés, j'ai plus rien. Après les factures, j'ai plus de sous. Alors, je n'ai pas d'autre choix que de venir ici. C'est la première fois. C'est un peu con à mon âge. Mais bon quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix."

"Je me suis fait opérer et il reste 300 balles à payer. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être envoyer la facture au président. Lui, il a des sous."

Hervé n'est pas le seul à rencontrer des difficultés pour se soigner. Anne-Marie, bénévole depuis huit ans, confirme entre deux rayons : "On en voit souvent des gens qui viennent avec une dentition en très mauvais état et qui disent non, je ne peux pas me permettre de prendre un rendez-vous chez le dentiste. C'est douloureux d'entendre ça."

D'après le baromètre IPSOS-Secours populaire 2018 : "38 % des sondés déclarent avoir des problèmes à payer certains actes médicaux mal remboursés par la Sécurité sociale. Si les difficultés sont en léger recul pour l’ensemble des Français, elles progressent chez les plus pauvres." De plus de plus de personnes vulnérables renoncent ainsi à se soigner les dents ou à changer de paire de lunettes.

"Disposer d’une mutuelle santé reste également compliquée pour une proportion importante de foyers modestes."

Pour Patricia Le Corvic, le problème de l'accès aux soins et aux services de santé se pose encore plus aujourd'hui, notamment en milieu rural "là où on manque de médecins et d'ophtalmologues comme dans notre département." Selon la présidente de la fédération du secours populaire de la Marne : "Quand il faut aller sur internet, quand on ne sait pas bien lire et écrire, c'est une difficulté supplémentaire."

"Ces difficultés ont une conséquence dramatique, c'est l'exclusion."

L'accès aux soins n'est pas le seul problème soulevé par l'association. Selon le sondage IPSOS-SPF, plus d'un Français sur cinq a du mal à se nourrir sainement. "Le droit à l'alimentation n'est pas satisfait dans notre pays", réagit Richard Béninger, secrétaire national du Secours populaire. Une réalité qui se voit également à l'école. "En France, en 2018, 19 % des parents d’enfants de moins de 18 ans rencontrent des difficultés financières pour payer la cantine," rappelle l'association.

"Les bastions contre la pauvreté que constituaient communément l’emploi ou la cellule familiale ne sont plus une garantie contre la précarité au quotidien," déclare le Secours populaire dans son baromètre : "Les Français expriment cette crainte, et disent redouter des lendemains incertains pour leurs descendants."

"81 % des sondés considèrent en effet que le risque que leurs enfants connaissent un jour la pauvreté est plus élevé que pour leur génération."

Les dépenses de logement et d’énergie posent également problème : "57 % des sondés parviennent difficilement à payer leurs dépenses d’énergie et 45 % leur loyer, leur emprunt immobilier ou les charges de leur logement."

"Plus d’un tiers des Français a été confronté en 2018 aux privations multiples avec toutes les souffrances que cela comporte. Ils étaient 37 % en 2017, ils sont désormais 39 % (+ 2 points) à avoir connu un moment de leur vie une situation de pauvreté," détaille le Secours populaire. Parmi ces personnes en grande difficulté, la part des personnes âgées et des femmes reste plus importante.

En 2015, 8,9 millions de Français vivaient sous le seuil officiel de pauvreté fixé à 1.015 euros par l'INSEE. Ce seuil de pauvreté est calculé sur la base de 60% du revenu médian national. En comparaison, le SMIC net est fixé aujourd'hui à 1.173 euros.

Pour lutter contre cette pauvreté, Emmanuel Macron doit dévoiler sa stratégie ce jeudi à 10h au Musée de l'Homme à Paris. Son plan devrait être tourné vers la prévention de la pauvreté dès le plus jeune âge et l'accompagnement vers l'emploi. Des annonces importantes concernant les minima sociaux sont également attendues, sans oublier l'extension de la CMU, la Couverture maladie universelle. Ce plan pauvreté était attendu au mois de juillet dernier (en plein Mondial de football) mais le chef de l’État avait décidé de le reporter.