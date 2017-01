Secours populaire : de plus en plus de personnes en difficulté

Le Secours populaire a constaté au début de l'année des augmentations de 15 à 50 % de personnes en difficulté selon les départements.En Indre-et-Loire, 50.000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté, donc avec moins de 990 € par mois.

En Indre et Loire, le nombre de personnes ayant fait appel au Secours populaire a progressé de près de 15 %, ce sont près de 20 000 personnes qui sont aidées par l'association.

Cette journée de soutien à l'action du Secours Populaire est l'occasion de faire le point sur la pauvreté en Touraine .

Le taux de pauvreté est de 11,6% de la population, un chiffre inférieur à la moyenne régionale et nationale. (chiffres de l'observatoire des inégalités)

Les villes d'Indre-et-Loire sont inégalement touchées par la pauvreté, la ville de Saint Pierre des Corps à plus de 18% en moyenne et une grande partie de l'agglomération tourangelle entre 12 et 15%. Mais ce constat de l'observatoire des inégalités porte également sur le reste du département et les petites villes comme par exemple Château-Renault, avec le taux de pauvreté le plus élevé du département ...19,70%

L'an passé, en Indre-et-Loire, toutes les associations d'aide aux personnes en difficulté ont constaté des hausses de bénéficiaires ou de fréquentation

les Restos du cœur ont observé une hausse du nombre de bénéficiaires de l'ordre de 12 % et ont servi près d'un demi-million de repas, le Secours catholique également enregistre une progression des demandes d'aides de près de 10% ... et même constat aussi dans toutes les associations solidaires avec de nouveaux publics comme les étudiants ou des salariés qui malgré leur travail ont du mal à finir les mois.

Au Secours Populaire, l'un des principaux lieux d'accueil de l'organisation, c'est sa boutique solidaire, Boulevard Tonnelé à Tours. Les portes sont ouvertes tous les après-midi dans cet entrepôt en courant d'air où s'étalent dans des bacs des vêtements ou du linge de maison, et en 10 ans, Patricia la responsable de cette boutique solidaire a vu changer les publics

Ce jour-là, il y avait en effet des jeunes repartis avec un belle veste de costume une cravate et des chemises, il y avait aussi une mère de famille de 3 grands enfants, mais tout cumuler entre les aides et le petit salaire de son mari, cette femme est obligée de compter chaque euro

2 euros le vêtement pour adulte, il n'y a que dans cette boutique solidaire que certains peuvent faire leur achat

en 10 ans, les personnes aidées ont augmenté, mais les dons eux ont baissé. les gens préférant aider leurs proches ou revendre pour se faire un peu d'argent