Secours populaire du Puy-de-Dôme : des fournitures et des ordinateurs pour la rentrée scolaire

Le Secours populaire du Puy-de-Dôme est plus que jamais sur le pont en cette période de rentrée scolaire. Les familles ont besoin de soutien pour équiper leurs enfants. Cette semaine, les parents ont ainsi pu bénéficier de la braderie organisée dans les locaux de la rue de Bien-Assis, à Clermont-Ferrand. Une participation symbolique était demandée lors de l'achat de matériel scolaire. L'association s'engage également sur le numérique : 250 ordinateurs neufs ont déjà distribués, pour que tous les enfants aient les mêmes chances de réussir.

Des fournitures moins chères

Dans la grande salle du Secours Populaire, des casiers ont été installés sur les tables. Ils contiennent tout ce qu'il faut pour l'école : cahiers, feuilles, classeurs, agendas, stylos, feutres etc. Les stocks proviennent de la grande collecte organisée le week-end dernier dans des supermarchés du département.

Pour 50 euros, Souad a pu faire le plein pour ses deux enfants : "J'ai acheté un agenda à 2 euros, un cartable à 30 euros. Pour les fournitures, je ne me permets pas d'aller dans les magasins, c'est trop cher !". Cette maman explique qu'elle consacre l'essentiel de l'allocation de rentrée scolaire qu'elle perçoit à l'achat de vêtements, chaussures, et tenues de sport.

Ici, "les prix sont symboliques, les plus bas possibles" confie Elodie Dias, en charge de l'événementiel au Secours populaire du Puy-de-Dôme. Cela permet aux familles de faire leurs courses tout en gardant "leur dignité". Tout au long de l'année, les familles pourront se réapprovisionner à l'épicerie du Secours Populaire.

Elodie Dias et Nicole Rouvet du Secours Populaire du Puy-de-Dôme © Radio France - Dominique Manent

Incontournables : des ordinateurs

Mais aujourd'hui, pas de scolarité sans ordinateur, surtout en période de crise sanitaire ! Le Secours populaire 63 en a ainsi distribué 250, et 250 autres vont arriver. C'est ainsi que Souad, dont le fils fait son entrée en 6e, bénéficiera du dispositif. Nicole Rouvet est responsable de l'association : "Ces ordinateurs, on les achète, ils valent 500 euros, et on demande une participation de 50 euros aux bénéficiaires".

Nicole Rouvet compte sur des subventions de collectivités territoriales pour en acquérir d'autres. L'accès au numérique, qui passe à la fois par un équipement et par une formation, est pour elle l'une des clés de la réussite scolaire.

Élève enfant devant un écran d'ordinateur © Radio France - Corinne Duval

Les dons d'ordinateurs sont également bienvenus mais attention :"Faut que ça marche, pas de rossignols !" souligne--t-elle. "Il faut que ça marche, il faut arrêter de dire qu'ils se débrouilleront. Pourquoi les pauvres devraient-ils toujours se débrouiller ?".

Plus largement, l'équipe du Secours Populaire en appelle aux dons financiers. Qu'il soit petit ou gros, chaque don compte pour "aider un enfant à apprendre".