Secours Populaire : les bénévoles collectent des fournitures scolaire pour la rentrée

Ce samedi 29 août, une vingtaine de bénévoles du Secours Populaire du Calvados est mobilisée dans trois magasins carrefour pour récupérer des fournitures scolaires. Une collecte importante car les stocks sont vides et l'association doit faire face à une hausse du nombre de bénéficiaires.

Sur toute le journée de samedi, les bénévoles du Secours Populaire du Calvados sont postés à l'entrée de trois magasins : carrefour côte de Nacre, Courseulles sur Mer et Villers Bocage pour appeler aux dons de fournitures scolaires.

"Cette année nous ne sommes pas en mesure de fournir aux bénéficiaires en fonction des listes scolaires comme les année précédentes parce qu'on a plus assez de fournitures. On diminue par exemple le nombre de cahiers qu'on donne dans les packs rentrée", raconte Régine la responsable des collectes.

Avec la crise liée au coronavirus le nombre de bénéficiaires qui ne sont pas éligibles à l'allocation de rentrée scolaire a augmenté. L'association aide plus de 300 bénéficiaires sur le département pour la rentrée.

En cas de reconfirment ou de fermetures de classes, le Secours Populaire réfléchit aussi à aider les bénéficiaires à se doter de matériel informatique et appelle donc aux dons pour cette mission.

Les masques : une nouvelle nécessité pour cette année

Face aux mesures sanitaires et au port du masque obligatoire dans les établissements scolaires, les magasins et même les rues, le masque est devenu une dépense supplémentaire pour les bénéficiaires.

"ça peut peser lourd dans le budget des familles et certains ne peuvent pas se permettre d'acheter un voire deux masques par jours. On voit souvent des gens qui gardent le même masque dans la poche plusieurs jours pour le réutiliser à chaque endroit où c'est obligatoire", explique Nicolas Champion, le responsable départemental du Secours Populaire.

Il lance donc un appel aux dons à la fois auprès des entreprises mais aussi des particuliers pour les dons en ligne.

"Si on arrive à récolter suffisamment d'argent on pourra lancer un appel d'offre auprès des entreprises pour les acheter en nombre et négocier pour réduire le coût", ajoute Nicolas Champion.

L'association envisage de les distribuer sous forme de "packs sanitaires" avec du gel hydroalcoolique, du gel douche et du shampoing à partir de la mi-septembre.