Secrétaire en EHPAD, Emmanuelle a tout quitté pour lancer son épicerie ambulante

C'est ce mardi la journée nationale de la reconversion professionnelle. Il y a un an et demi, Emmanuelle, secrétaire en EHPAD, décide de se lancer dans un projet d'épicerie ambulante qui a démarré début octobre. Cette habitante de Vouneuil-sur-Vienne ne regrette pas son choix.

"C'était un rêve de petite fille". Ambulancière puis secrétaire dans un EHPAD... A 40 ans Emmanuelle ne s'imaginait pas réaliser un jour ce qu'elle espérait enfant : avoir une épicerie ambulante. Mais un accident du travail il y a un an et demi l'a motivé à changer de vie et entamer une reconversion professionnelle.

"Je ne regrette rien", raconte Emmanuelle © Radio France - Florent Vautier

"J'ai regardé plein de vidéos, je me suis renseigné sur les normes, la législation, les complexités... et je me suis lancé", raconte cette habitante de Vouneuil-sur-Vienne, où elle est présente le lundi avec son camion-épicerie. A l'intérieur, des produits frais comme de la charcuterie ou des fruits et légumes, mais aussi des conserves et autres produits alimentaires, qu'elle vend à des prix abordables. Parmi ses clients, beaucoup de personnes âgées isolées. "Ça crée du lien social", dit fièrement Emmanuelle.

L'objectif d'Emmanuelle, "créer du lien social" © Radio France - Florent Vautier

Même si elle doit encore un peu se faire connaître, alors qu'elle s'est lancée début octobre, elle ne regrette pas son changement de vie. "Les journées sont longues, c'est dur mentalement, physiquement, mais pour rien au monde je ne reviendrai en arrière. On va apporter un rayon de soleil aux gens, ça n'a pas de prix.", affirme Emmanuelle.

Retrouvez "L'épicerie d'Hemma" sur sa page Facebook.