Automobile : le secteur ne voit pas une sortie de crise immédiate dans les deux Charentes

Dans une étude à paraître ce mardi 26 mai, le Conseil national des professions de l’automobile de Nouvelle-Aquitaine dévoile la situation des entreprises de l'automobile depuis le déconfinement en Charente et Charente-Maritime. L'activité des entreprises a été divisée par deux.

Le CNPA estime que 30 % des entreprises du secteur de l'automobile pourraient fermer à cause de la crise due au coronavirus. (Photo d'illustration)

Le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) en Nouvelle-Aquitaine publie ce mardi 26 mai une étude sur la reprise dans le secteur automobile : la construction, les ventes, les auto-écoles, les stations-services... En Charente et en Charente-Maritime, la filière automobile n'est pas près de voir le bout du tunnel.

Depuis le 11 mai et le début du déconfinement, les entreprises assurent légèrement plus de la moitié de leur activité en temps normal. Au niveau de la trésorerie, la situation reste très compliquée. En Nouvelle-Aquitaine, 60 % des entreprises dans l’automobile ont une trésorerie dégradée, et parfois même très dégradée.

Les loueurs de voiture et les stations-services durement touchés

Dans les deux départements, depuis le déconfinement, le secteur automobile redémarre progressivement. Dans les détails, certaines activités sont plus touchées que d'autres. Les entreprises de location de voitures ont à peine repris leur activité. En Charente, les locations représentent environ un huitième du volume d'avant la crise sanitaire, un cinquième en Charente-Maritime. La moyenne dans la région est à 23 %. Les stations-services sont aussi à la peine. D'après l'étude du CNPA, le taux d'activité en Charente est de moins de 25 %, près de 40 % en Charente-Maritime.

Les ventes de voitures en berne

Pour les ventes de voitures, il faut regarder les immatriculations. En mars, elles ont dégringolé par rapport à l’année dernière. En Charente-Maritime, à peine 700 immatriculations ont été enregistrées, contre près de 2300 à la même période l'an dernier (-70%). En Charente, les ventes chutent de 80 % entre mars 2019 et mars 2020.

Les réparateurs de véhicules moins affectés

Les entreprises qui réparent les véhicules vivent un peu mieux la crise. Certaines sont restées ouvertes, car, même avec le confinement, il a fallu faire les réparations d’urgence. Les révisions annuelles limitent aussi un peu les pertes.

Ce sont aujourd’hui 30 % des entreprises du secteur qui risquent la faillite, ce qui mettrait en jeu 40 000 à 50 000 postes - Communiqué du CNPA le 19 mai

Emmanuel Macron doit annoncer un plan de soutien à l’industrie automobile ce mardi 26 mai. Pour le Conseil national des professions de l'automobile, il doit être conséquent. "Selon l’étude menée par le CNPA auprès des entreprises des services de l’automobile, ce sont aujourd’hui 30 % des entreprises du secteur qui risquent la faillite, ce qui mettrait en jeu 40 000 à 50 000 postes, si les mesures adéquates n’étaient pas mises en œuvre", estime un communiqué de Conseil national qui date du 19 mai.