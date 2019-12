Transports, écoles, enjeux, manifestations : le guide pratique de cette grève du 5 décembre

Gouvernement et syndicats français entament un bras de fer sur l'avenir du système des retraites ce jeudi, journée de grèves et de manifestations annoncées comme massives. Avec une vie quotidienne qui risque d'être chamboulée. Voici l'essentiel à retenir autour de cette journée du 5 décembre.

Trains, métros, bus, écoles, ramassage des ordures... Plusieurs millions de salariés du public et du privé sont appelés à faire grève ce jeudi contre la réforme des retraites annoncée par Emmanuel Macron. Quels sont les secteurs appelés à se mobiliser ? Quels sont les enjeux de ce premier jour de grève ? Quelles conséquences pour la vie quotidienne ? Quelles sont les prévisions de trafic dans les transports ? Voici notre guide pratique de cette journée de grève du 5 décembre.

Qui est appelé à se mobiliser ?

Trains, métros, bus, écoles, crèches, ramassage des ordures... Ce sont plusieurs millions de salariés du public et du privé qui sont appelés à faire grève. Les transports seront très perturbés, mais ce sera aussi le cas de l'accueil scolaire. La grève touche également EDF, les policiers, les soignants, etc. Nous avons récapitulé les secteurs mobilisés ce jeudi.

Une journée "noire" dans les transports

Les transports seront quasi à l'arrêt, et ce dans toute la France. Un train sur dix circulera en moyenne à la SNCF, le trafic sera "extrêmement perturbé" sur le réseau de la RATP, avec 11 lignes de métros fermées à Paris, et 20% des vols seront annulés. Vous trouverez des prévisions plus précises en fonction de l'endroit où vous vivez dans cet article.

La SNCF propose des alternatives pour organiser vos déplacements. Elle vous invite à utiliser les autres moyens de transports que le train, notamment le covoiturage ou les trottinettes. Dans un communiqué publié ce vendredi, elle prévoit également des réductions.

De nombreuses écoles fermées

Les principaux syndicats appellent les enseignants à la grève et 40% des écoles ont annoncé que tout leur personnel serait gréviste et qu'elles seraient fermées. Une très forte mobilisation qui complique l'instauration du service minimum d'accueil en maternelle et élémentaire.

Manifestation à haut risque à Paris

La préfecture de police de Paris a rencontré les élus et les commerçants mardi, pour évoquer le dispositif de sécurité mis en place. Les commerçants qui sont sur le parcours de la manifestation devront fermer. Les autorités redoutent que des casseurs infiltrent le cortège pour se livrer à des actes de vandalisme. En tout, 245 rassemblements et manifestations ont été déclarés à travers la France

Une journée-clé contre une réforme encore floue

L'exécutif espère éviter un jeudi noir et s'est employé à éviter que la protestation contre la réforme des retraites ne se développe en crise sociale d'ampleur. Les syndicats, de leur côté, espèrent reprendre la main après des années de marginalisation.

L'ampleur du mouvement va déterminer qui, du gouvernement ou des syndicats, arrive en position de force alors que les modalités de cette réforme (contenu et calendrier) doivent être annoncées mi-décembre. Où en est-on des négociations ? Que sait-on de la réforme ?

Avez-vous le droit de ne pas aller au travail ?

La grève interprofessionnelle du 5 décembre va mettre le pays au ralenti. Dans la capitale et partout en France, de nombreux TER, métros, bus, RER vont être à l'arrêt. Alors, est-ce que cette grève des transports en commun est une excuse valable pour ne pas aller au travail ? Nous avons fait le point sur le droit du travail en cas de grève.

