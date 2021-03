Sécurité globale : 500 personnes dans la rue à Dijon ce samedi

A Dijon une vingtaine d'organisations syndicales et d'associations ne veulent toujours pas de cette loi "sécurité globale". Ce samedi 20 mars 2021 elles ont entraîné 500 personnes dans leur sillage pour une quatrième manifestation en moins d'un an.

Une quarantaine de manifestations ont eu lieu partout en France ce samedi et notamment chez nous à Dijon, des manifestations contre la loi "sécurité globale". Dans la capitale des Ducs entre 400 selon la police et 500 personnes selon les organisateurs ont défilé.

Cela se réglera pas la réaction citoyenne

Comme Yves Hollinger, membre du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA). "On sait que ça ne se réglera pas uniquement par un débat parlementaire ça se réglera aussi par la réaction citoyenne" dit-il pour expliquer la raison d'être de cette manifestation.

Ils étaient 500 à défiler contre la loi "sécurité globale" ce samedi 20 mars 2021 à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette loi tue la liberté

Pascale, une prof de maths en retraite donne ses motivations pour être là ce samedi. "Je viens manifester pour préserver la liberté. Cette loi 'sécurité globale' je la trouve très inquiétante, je trouve qu'elle tue la liberté".

Ils étaient 500 à défiler contre la loi "sécurité globale" ce samedi 20 mars 2021 à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Quatrième manifestation dijonnaise

Ce projet de loi "sécurité globale" adopté par l'Assemblée Nationale fin novembre vient de l'être par le Sénat jeudi dernier. Bien que "profondément remanié" de nombreuses organisations syndicales et associations n'en veulent toujours pas. A Dijon c'était la quatrième manifestation à ce sujet.

Notre reporter dans le cortège dijonnais Copier

Ils étaient 500 à défiler contre la loi "sécurité globale" ce samedi 20 mars 2021 à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Ils étaient 500 à défiler contre la loi "sécurité globale" ce samedi 20 mars 2021 à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Les drones, pour l'instant ce n'est pas légal

Derrière une grosse sono et sous le soleil, les manifestants Dijonnais dénoncent "une loi et des décrets liberticides". Anne Vernaton d'ATTAC arbore un autocollant où il est écrit "22 v'la les drones". "On sait qu'il y a eu des manifestations -ici à Dijon- surveillées par des drones alors que pour l'instant ce n'est pas légal" souligne la jeune femme.

Ils étaient 500 à défiler contre la loi "sécurité globale" ce samedi 20 mars 2021 à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Ils étaient 500 à défiler contre la loi "sécurité globale" ce samedi 20 mars 2021 à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Ils étaient 500 à défiler contre la loi "sécurité globale" ce samedi 20 mars 2021 à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Restreindre la possibilité de filmer les forces de l'ordre

Paul Garrigues de la la Ligue des Droits de l'Homme lui continue de rejeter notamment l'Article 24 de cette loi qui prévoit de restreindre la possibilité de filmer les forces de l'ordre. Près de 4 mois après l'agression du producteur de musique Michel Zecler à Paris par des policiers il analyse : "C'est quelqu'un qui a été victime d'une agression grave, ça n'aurait pas été filmé, le délit serait resté totalement impuni".

Le monde de la culture se joint à la contestation

Après une halte devant le Théâtre, occupé depuis une semaine, d'autres manifestants se sont greffés : des intermittents qui -eux- dénoncent entre autre, la précarité des emplois et pas seulement dans le milieu de la culture. Au micro l'un d'entre eux explique : "les intérimaires, les vacataires, vivent une vulnérabilité de travail proche de la notre, pourquoi ne pas envisager que le statut d'intermittent du spectacle devienne le statut de l'intermittence de tous les précaires ?" a-t-il questionné applaudit par une vingtaine de manifestants.