Sécurité renforcée jusqu'à Noël dans l'Hérault en marge de l'acte VI des gilets jaunes

Comme lors des précédents épisodes de mobilisation des gilets jaunes, la préfecture de l'Hérault prend les devants. Elle renforce les mesures de sécurité aux abords des principaux centres commerciaux de Béziers et de Montpellier et interdit l'achat et la vente de produits inflammables.

Hérault, France

C'est presque devenu un rituel. La préfecture de l'Hérault applique le principe de précaution, avant un nouvel épisode de mobilisation des gilets jaunes. Le fameux "acte VI" du mouvement, qui s'annonce moins rassembleur que les précédents. Quoi qu'il en soit, les services de l'État renforcent la sécurité aux abords des principaux centres commerciaux de Béziers et de Montpellier, afin d'éviter tout débordement.

Par un arrêté préfectoral daté du 20 décembre, la préfecture de l'Hérault rétablit donc des mesures de contrôle des clients aux entrées et dans les parkings de plusieurs centres commerciaux pour les 22, 23 et 24 décembre. Sont concernés :

- le passage du Polygone à Montpellier

- le Polygone de Montpellier

- le centre commercial et le pôle ludique Odysseum à Montpellier

- le magasin Apple de la zone Odysseum

- le magasin Darty de la zone Odysseum

- le magasin Géant Casino de la zone Odysseum

- le Polygone de Béziers

- les galeries Lafayette de Béziers

- le centre commercial Auchan de Béziers

Interdiction du commerce de produits inflammables

Les autorités interdisent également à partir de ce vendredi 23 heures et jusqu'au mardi 25 décembre à 7h :

- l'achat, la vente et le transport d'acide, d'artifices de divertissement, de carburant en jerrycan, d'alcool ménager et de tous produits inflammables ou chimiques, sur l'ensemble du département de l'Hérault.

- le transport, la détention et la consommation de boissons alcoolisées sur les lieux de manifestation revendicative sur la voie publique.

Le match Montpellier-Lyon maintenu

En revanche, après deux reports (le match au PSG et la réception de Nantes), le MHSC retrouve la compétition ce week-end. La rencontre de la 19e journée de Ligue 1 contre Lyon est maintenue, ce samedi, à la Mosson. Mais la préfecture de l'Hérault interdit aux supporters lyonnais de faire le déplacement dans le département pour des raisons de sécurité.