Sécurité renforcée pour le marché de Noël de Reims

Le marché de Noël de Reims est inauguré ce vendredi, et se terminera le 27 décembre. Près de deux millions de visiteurs sont espérés, et le dispositif de sécurité est à la hauteur. Les fouilles de sacs et palpations pourront être menées dans l'enceinte même du mrché.

C'est parti pour cinq semaines ! A Reims, le marché de Noël a accueilli ce jeudi ses premiers visiteurs, mais c'est ce vendredi qu'il est officiellement inauguré. Il se terminera le 27 décembre. 145 chalets sont sur le parvis de la cathédrale. Les organisateurs espère atteindre la barre des deux millions de visiteurs.

à lire aussi Coup d'envoi pour le marché de Noël de Reims

Des contrôles pas seulement aux entrées

Coté sécurité, tout est prêt également. La loi du 30 octobre 2017 sur la sécurité intérieure permet de renforcer le dispositif. Le périmètre de sécurité est élargi. Il comprend aussi une partie de la rue de Vesle et de la place d'Erlon, où se trouve la grande roue. Autre nouveauté : si les fouilles de sacs et les palpations sont toujours de rigueur aux entrées du site, les policiers et agents de sécurité peuvent aussi en faire a l’intérieur du marché, de façon aléatoire. Pour la sous-préfète de Reims, Valérie Hatsch, le dispositif permettra à chacun de se sentir bien protégé.