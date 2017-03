A Segonzac, le projet ABC avance plus vite que prévu

A Segonzac, en Charente, le projet d'implantation d'une usine ABC avance plus vite que prévu. Le chantier a commencé, et le recrutement, prévu en avril, est en cours. Une centaine d'emplois sont prévus d'ici la fin de l'année.

A Segonzac en Charente, le projet d'implantation d'une usine ABC avance plus vite que prévu. Rachetée par le groupe japonais EKK en 2015, l'entreprise qui fabrique des bobines de cuivre pour l'industrie automobile à Gensac-la-Pallue, doit ouvrir une deuxième unité de production d'ici la fin de l'année.

ABC, qui emploie actuellement 170 personnes à Gensac, doit créer une centaine d'emplois à Segonzac. Le recrutement devait commencer en avril, et on ne perd pas de temps, puisque face au nombre de candidatures spontanées, le recrutement a déjà commencé, et le chantier de construction du bâtiment a débuté.

Le permis de construire date de Juillet 2016 sur 28 000 mètres carrés © Radio France - Pierre MARSAT

Déjà des contrats signés

L'entreprise fabrique, à Gensac-la-Pallue, deux millions et demi de bobines de cuivre par an. Le groupe japonais EKK, propriétaire de la société depuis 2015, lui demande de produire, à l'horizon 2020, quelque 30 millions de bobines chaque année. Il faut donc un autre site pour décupler la production, et une centaine d'emplois supplémentaires.

Le recrutement devait débuter au printemps, mais l'annonce de la création d'emplois a suscité un nombre important de candidatures spontanées. Des contrats ont déjà été signés pour un début d'activité dans le second semestre 2017.

Interview de Véronique Marendat, maire de Segonzac

Ce projet ABC est est un appel d'air pour l'emploi à Segonzac, puisque la zone du Malestier a vu construire récemment un bâtiment pour la société PELLENC, spécialiste du sécateur viticole, avec 20 emplois à la clé. La tonnellerie Tessandier doit également s'installer d'ici 2019, et les remorques viticoles STYX vont prochainement déménager de Jonzac avec une trentaine de salariés.