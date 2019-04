Ségula Technologies inaugure son centre technique de 2500 mètres carrés dans le Pays de Montbéliard

Brognard, France

Le bâtiment trône fièrement sur la bute de Technoland 2, la nouvelle zone d'activité du Pays de Montbéliard à Brognard, entre prairies et vergers. Moderne, lumineux et fonctionnel, le centre technique de Ségula Technologies s'étale sur 2500 mètres carrés dont deux laboratoires. Il accueille aujourd'hui 150 collaborateurs de Ségula sur les 320 basés dans ce Nord Franche Comté.

Un véritable hub technologique au coeur du Nord-Franche-Comté

Fort de ses 20 ans de présence dans le Pays de Montbéliard, Ségula Technologies accompagne constructeurs et équipementiers dans leurs projets de développement. Mais il travaille également pour l'aéronautique, le naval, le ferroviaire et l'énergie. Le groupe emploie 12 000 collaborateurs dans le monde.

Avec Brognard, l'ambition est de mettre à la disposition des 320 collaborateurs de Ségula qui travaillent à Belfort et Montbéliard un véritable hub technologique. "Ce bâtiment permet d'offrir à nos collaborateurs un cadre de travail plus agréable et confortable. Il s'agit de favoriser le travail collaboratif pour améliorer notre performance" explique Vincent Fournier, président de Ségula Matra Automotive, filiale automobile de Ségula Technologies.

Un robot pour escorter les personnes âgées ou handicapées

Exemple d'innovation, conçue dans les nouveaux laboratoire de Brognard, le projet "Walk Care" de robot marcheur connecté qui escorte des personnes âgées et handicapées en scrutant leurs données vitales.

L'entrée du site de Ségula Technologies à Brognard © Radio France - Christophe Beck

On va donc bien plus loin que l'automobile, en s’appuyant sur le tissu industriel du Nord Franche Comté (transport et énergie) et en puisant sur les ressources de l'Université de Technologie de Belfort Montbéliard. Pour son développement, Ségula Technologies prévoit de recruter 30 collaborateurs en 2019 pour son site de Brognard.

Parallèlement à ce centre technique, le groupe Ségula Technologies vient d'ouvrir une base de roulage à Dampierre les Bois, pour tester et valider les véhicules qu'il accompagne.