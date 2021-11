Ségur de la santé : 855 millions d'euros d'aides à l'investissement pour la Bretagne

Olivier Véran, le ministre de la Santé, était en déplacement à Brest ce vendredi matin, pour détailler les aides pour la Bretagne après le Ségur de la Santé. L'état met sur la table 855 millions d'euros sur 10 ans. "Ces 855 millions d'euros sont des aides à l'investissement et au désendettement sur 10 ans en Bretagne", précise le cabinet du Ministre. Ces sommes ont donc vocation à être complétées par les collectivités territoriales ou même des privés dans le cadre de partenariats. "Nous avons déjà fléché deux milliards d'euros d'opérations accompagnées", ajoute le cabinet.

Dans le détail, la plus grosse part, c'est-à-dire 773 millions d'euros, est dédiée au secteur sanitaire, dont 248 millions pour le désendettement des hôpitaux. "Il s'agit de leur donner de l'oxygène pour qu'ils puissent continuer à investir", précise l'Agence régionale de santé. A cela s'ajoute 451 millions d'euros pour aider l'investissement dans les établissements de santé. "23 projets sont déjà retenus et il y a encore de la place", se félicite l'ARS. Les 74 autres millions sont destinés à des investissements dans des petites unités de soin.

82 millions d'euros pour le médico-social

Le secteur médico-social est également concerné à hauteur de 82 millions d'euros. Dont la plus grosse part est consacrée a un plan d'aide à l'investissement dans les structures d'accueil des personnes âgées. "Pour créer l'Ehpad de demain", avance le Ministère, "des établissements plus médicalisés, plus ouverts sur l'extérieur, avec des vrais lieux de vie, et des chambres qui ne ressemblent pas à des chambres d'hôpital".

Les grands projets soutenus en Bretagne

Parmi les grands projets soutenus, il y a la reconstruction du site de la Villeneuve à Quimperlé, soutenu à hauteur de 18 millions d'euros par le Ségur de la santé. Selon les autorités, ce projet "regroupera sur un même lieu les services de soins de suite de l’hôpital, intégré au groupement hospitalier Bretagne sud, avec ceux de l’Association Saint-Joseph (Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve) et à reconstruire simultanément les services de médecine et le plateau de consultations et d’exploration fonctionnelle".

80 millions d'euros sont également mis sur la table pour soutenir le projet de modernisation du CHRU de Brest.

Autre exemple : le dispositif permettra au CHRU de Rennes d'être aidé à hauteur de 80 millions d'euros. L'objectif est de reconstruire l'hôpital afin de "regrouper sur un site unique l’ensemble des activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique".

100 millions d'euros sont également alloués au projet hospitalier "Rance Émeraude", une offre de soins articulée autour de quatre sites : Cancale, Dinan, Saint-Malo et le nouvel hôpital (site "Plateau technique"). Les hôpitaux de Tréguier, Saint-Brieuc, Lannion et Paimpol vont également être soutenus.