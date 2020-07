Ségur de la santé : Accord historique pour le Premier Ministre et manifestation à Tours le 14 juillet

"Personne ne doit douter qu'il s'agit d'un moment historique pour notre système de santé", a déclaré Jean Castex à l'issue d'une cérémonie de signature des accords du Ségur de la santé avec certains syndicats à Matignon. Ces accords, conclus après sept semaines de négociation, profiteront à "tous les personnels hospitaliers", "quelle que soit leur catégorie, quel que soit l'établissement ou le service dans lequel ils travaillent", a ajouté le Premier Ministre. L'accord sur les personnels non médicaux a été signé par trois syndicats majoritaires : FO, la CFDT et l'Unsa. Les deux autres syndicats représentatifs (CGT et SUD) n'ont pas souhaité le valider. A Tours, des syndicats hospitaliers restent mobilisés malgré ces accords. La CGT, Sud-Santé sociaux, FO santé 37 et le collectif "Notre santé en danger" appellent donc à un rassemblement le 14 juillet à partir de 14h place Jean Jaurès.

Pour les médecins, trois syndicats majoritaires ont également donné leur feu vert: l'INPH, le CMH et le Snam-HP. Les deux autres syndicats représentatifs (APH et Jeunes médecins) ont dénoncé des arbitrages "incompréhensibles" et un "simulacre de négociations".