Ségur de la santé : le personnel de deux établissements de Dordogne se mobilise

Le syndicat Force Ouvrière se mobilise demain pour les salariés du village de l'enfance à Coulounieix-Chamiers, en Dordogne. Le syndicat mène aussi cette journée d'action pour le personnel de Clairvivre, il réclame l'obtention de la prime de 183 euros déjà accordée dans le cadre du Ségur de la santé et dont les professionnels sociaux et médicosociaux des secteurs du handicap, de la protection de l'enfance et de l'aide aux familles et adultes sont toujours exclus.

Deux rassemblements prévus ce jeudi

Le syndicat FO appelle à une journée de grève ce jeudi 8 avril. Le rassemblement est prévu dès 8h30 devant l'IME de Coulounieix-Chamiers. À Clairvivre, la mobilisation aura lieu de 9 heures à 17 heures