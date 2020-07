Ségur de la santé : un projet d'accord trouvé entre syndicats et gouvernement

Les négociations du "Ségur de la santé" se sont achevées dans la nuit de mercredi à jeudi sur un projet d'accord. Il prévoit notamment une augmentation de 180 euros par mois pour tous les salariés des métiers paramédicaux et non médicaux. Les syndicats ont jusqu'à lundi pour valider cet accord.

Syndicats et gouvernement sont tombés d'accord sur un texte. Les négociations du "Ségur de la santé" se sont achevées dans la nuit de mercredi à jeudi. L'accord, qui prévoit une augmentation à terme de 180 euros par mois pour tous les salariés des métiers paramédicaux (infirmiers, aides-soignants) et non médicaux (techniciens, brancardiers, etc.), doit encore être validé par les syndicats. Ils ont jusqu'à lundi pour se tourner vers leur base et signer le protocole d'accord.

Une augmentation de 180 euros en deux temps

Le protocole d'accord prévoit une augmentation de 180 euros par mois pour tous les salariés, en deux temps : une première hausse de 90 euros par mois à partir du 1er septembre, et une seconde hausse de 90 euros par mois à compter du 1er mars 2021. L'Etat consacrera 7,5 milliards d'euros de plus au budget annuel de l'hôpital à partir de 2022. Un effort salué par Didier Birig le représentant du syndicat FO à ces négociations. "On ne peut pas dire que 7,5 milliards d'euros, tous les ans pour l'hôpital, à partir de 2022, c'est une petite somme ou que ça ne représente pas grand-chose ! Je pense qu'il faut avoir un tout petit peu de clairvoyance sur la somme". "Sur ce point-là, c'est une reconnaissance de l'ensemble des personnels publics de santé de l'hôpital, et pour nous, c'est une avancée positive". dit-il au micro de franceinfo.

Les syndicats mitigés

Les syndicats qui réclamaient une augmentation de 300 euros par mois ont baissé sur leurs prétentionsmais ont obtenu d'autres choses en compensation : 15 000 créations d'emplois, avec 7 500 qui n'étaient pas pourvus, et 7500 qui sont créés. Pour la CFDT, la revalorisation salariale n'est"pas suffisante mais quand même conséquente". Le syndicat réformiste se réjouit en revanche des autres avancées. "Dans le domaine de la promotion professionnelle, dans le domaine des effectifs, des grilles salariales des soignants, et notamment le passage en catégorie B des aides-soignants, tout cela est très important pour nous, ce sont des revendications de longue date de la CFDT, et ça pèse aussi dans la balance", a dit Eve Rescanières, secrétaire générale de la CFDT Santé Sociaux.

La réaction de la CGT est plus mitigée. "On se doutait que les annonces ne seraient pas forcément à la hauteur. Il y a plusieurs lignes rouges qui sont franchies, sur lesquelles la CGT est en position de s'interroger sur la possibilité de signer ou pas", a indiqué sur franceinfo Patrick Bourdillon, l'un des représentants CGT au Ségur.

Le gouvernement doit désormais envoyer, ce jeudi, le texte définitif de ce protocole d'accord aux syndicats, qui ont jusqu'à lundi, au plus tard, pour donner ou non leur accord. Si une majorité de syndicats ne signe pas ce texte, l'accord sera caduc.