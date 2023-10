Seignosse : bientôt de nouvelles élections après une série de démissions au conseil municipal

Les électeurs de Seignosse (Landes) seront convoqués aux urnes dans les prochaines semaines pour renouveler la totalité du conseil municipal de la ville, annonce ce dimanche 1er octobre l'ex-maire et élu d'opposition Lionel Camblanne dans un communiqué. Joint par France Bleu Gascogne, le maire sortant Pierre Pecastaings confirme que de nouvelles élections municipales vont être organisées, et que son mandat sera donc remis en jeu. C'est la conséquence de la démission simultanée vendredi de huit conseillers municipaux, dont six membres de l'opposition.

Quand un conseiller municipal démissionne, il doit en théorie être remplacé par le suivant de liste. Mais du côté de l'opposition, tous les suivants de liste ont préféré démissionner à leur tour vendredi afin de laisser les sièges vacants. Quant à la liste de la majorité du maire Pierre Pecastaings, après plusieurs démissions déjà enregistrées ces derniers mois, il n'y avait plus de suivants de liste disponibles. En conséquence, un tiers des sièges du conseil municipal de Seignosse sont vacants depuis vendredi. En pareil cas, le code électoral prévoit que de nouvelles élections doivent être organisées dans les trois mois (article 270 du code électoral). La préfecture des Landes doit fixer la date de ce nouveau scrutin.

Un nouveau duel Pierre Pecastaings / Lionel Camblanne ?

Si le maire sortant Pierre Pecastaings annonce d'ors et déjà qu'il sera candidat à sa réélection lors des municipales à venir, Lionel Camblanne refuse pour l'instant de se positionner, précisant simplement que son groupe d'opposition présentera une liste. Maire de Seignosse de 2014 à 2020, Lionel Camblanne avait été battu lors des municipales de 2020 par la liste de Pierre Pecastaings, et siège depuis dans l'opposition. Aujourd'hui, il reproche à Pierre Pecastaings une "gestion sans concertation" et le lancement de "projets démesurés pour la commune qui risquent de gréver les finances à très long terme".

Pierre Pascestaings dénonce de son côté une "volonté délibérée de mettre fin à [son] mandat, alors qu'il aurait pu se poursuivre". "Rien ne justifiait que ce mandat prenne fin aujourd'hui, on aurait pu poursuivre notre travail" déclare-t-il à France Bleu Gascogne. L'élu sera donc candidat à sa réélection "pour que le mandat confié en 2020 se poursuive". Il défendra son bilan et les projets à venir, notamment la destruction contestée d'une école dans le centre-ville.