Seignosse : L'entreprise SEPP propose des jeux magnétiques et ludiques pour les enfants

SEPP Jeux est créateur, éditeur, fabricant de jeux éducatifs et créatifs magnétiques pour les jeunes enfants. Ces jeux sont distribués sur le marché scolaire et en magasins spécialisés. Elle propose également aux entreprises, son expertise et ses savoir-faire en conception et fabrication de jeux, tableaux et supports magnétiques sur mesure.

Des cadeaux pour Noël, 100% landais

Envie de faire plaisir à vos enfants pour Noël, de les aider à progresser à l'école, tout en consommant local ? Ne cherchez plus, faîtes appel à SEPP Jeux. L'entreprise travaille sur 3 axes, qui font son succès. Tout d'abord la fabrication 100% landaise, dans leur usine de Seignosse. Mais aussi l'aspect pédagogique, tous les jeux ont été validés dans les écoles. Et enfin, le côté magnétique, qui fait rêver les enfants, et qui assure la notoriété de l'entreprise.

