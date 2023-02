Seine-et-Marne : la Caf s'associe à Brie'Nov pour permettre à tous les allocataires de se former au numérique

La Caf de la Seine-et-Marne s'associe à Brie’Nov pour former les allocataires sans aucune connaissance numérique à acquérir les fondamentaux. Le but de ce partenariat est de lutter contre l'exclusion et de permettre à chacun de demander en ligne les prestations sociales dont ils peuvent bénéficier.