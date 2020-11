Seine-Maritime : Au Trait, des commerçants en colère réclament la réouverture de leurs établissements

"Il faut que je puisse travailler, c'est tout ce que je demande, travailler !". C'est le cri du cœur d'Hélène, gérante d'un institut de beauté à Barentin. Comme elle, ils sont nombreux à réclamer, demander la réouverture de leurs établissements. "Je devais ouvrir un deuxième institut de beauté là le 9 novembre. J'étais assez folle pour le faire. J'y croyais vraiment, sincèrement. Aujourd'hui c'est super dur, j'ai mon loyer qui commence à tomber. Je ne sais pas où cela va me mener mais j'aimerais travailler", réitère-t-elle.

"Il n'y a pas de risque chez nous"

Une soixantaine de commerçants venus du Trait, de Barentin, de Rouen mais aussi de Cadebec-en-Caux s'étaient réunis ce mercredi pour exprimer leur désarroi. "Après le confinement j'ai été l'une des premières à imposer le port du masque à tous mes clients, mes salariés. On respecte les gestes barrières. J'ai une famille, il faut que je puisse travailler tout simplement. On arrive dans la période des fêtes, c'est un chiffre d'affaire considérable pour nous les indépendants. Il ne faut pas qu'on reste fermé", déplore la gérante.

"Novembre, décembre, ce sont les plus gros mois, les bons cadeaux qui nous font vivre. On a investi dans nos stocks et dans nos coffrets de Noël. Que fait-on de ces marchandises", ajoute-t-elle. Le combat est la même pour Graziella qui tient une boutique de prêt-à-porter dans le centre-ville de Barentin. "J'ai des tonnes de collants que j'ai commandés. Qu'est-ce que je vais en faire ?" s’interroge la commerçante.

Le gouvernement a proposé à ces commerçants de faire du click & collect, commander en ligne et venir retirer son produit en magasin. "Le click & collect j'ai fait une vente ce mardi, cinquante euros. Moi je suis de l'ancienne génération, j'ai un petit site internet, je sais à peine faire photo, c'est ma fille qui m'aide. Honnêtement ce système c'est très difficile pour moi. Ce n'est pas ça être commerçant. Il faut qu'on rouvre. Il n'y a pas de risque chez nous".

Beaucoup craignent que ce deuxième confinement soit le coup de massue. Les commerçants tenaient de nombreuses pancartes ce mercredi au Trait. Sur celles-ci, un rouleau de papier toilette était visible avec comme slogan "Au bout du rouleau".