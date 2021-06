Seine-Maritime : des salariés de Carrier Transicold protestent contre le plan social de l'entreprise

Une vingtaine de postes délocalisés en République tchèque. Carrier Transicold, qui fabrique des groupes frigorifiques pour camion, a annoncé un plan social à ses salariés mardi 8 juin. "Je l'ai mal pris parce que déjà mon poste est dedans", raconte Thibaut Drouet, délégué syndical CFDT. Dans son service, la comptabilité, 10 postes sur les 26 vont être délocalisés.

"Un démantèlement progressif de l'entreprise"

"Depuis deux ans, on nous fait des promesses d'investissements, d'embauches. Il y a des salariés qui y croyaient. Par exemple, une collègue en CDD à qui on a dit qu'il fallait qu'elle reste, qu'elle s'investisse plus, qu'elle fasse des heures supp et t'inquiète pas tu auras ton CDI. Et là ils lui annoncent que son contrat se termine. Et elle est dépitée", décrit Thibaut Drouet.

Carrier Transport emploie entre 400 et 600 salariés en Seine-Maritime. "La compta part à Prague mais la crainte c'est que d'autres postes soient touchés par ces délocalisations. Cela peut-être des lignes de productions qui seront envoyées en République tchèque", ajoute le délégué CFDT. "C'est le démantèlement progressif du site", renchérit Dominique Le Morban, secrétaire général adjoint du syndicat de la métallurgie de Rouen.

"Il faut dans la discussion dire attention, il semblerait que, vous deviez investir là-dessus. Vous deviez faire ceci, cela, est-ce que vous avez besoin d'un soutien ? Parce que la région peut être à vos côtés, essayer de comprendre. C'est la puissance de l'intervention publique. Il faut voir ça de manière plus attentive", explique Mélanie Boulanger, candidate de la gauche et des écologistes pour les régionales en Normandie.

Elle est venue soutenir les salariés de Carrier Transicold. "Une entreprise qui est aidée sur le territoire, qui reçoit de l'argent public, elle doit s'engager à maintenir l'emploi", ajoute la candidate. "Elle doit s'engager sur des clauses environnementales, sociales et d'emplois, c'est essentiel et évident. Il faut que la région soit aussi en alerte sur les investissements des entreprises", conclut-elle.

