Seine-Maritime : quand les propriétaires font visiter leur maison ou appartement malgré le confinement

Depuis le début du deuxième confinement, le secteur immobilier est au ralenti. En cause, la fermeture des agences mais aussi l'interdiction des visites physiques. Seules les visites virtuelles sont autorisées, en théorie.

La règle est censée être la même pour tout le monde. Les visites immobilières sont interdites pendant le confinement. Seules les visites virtuelles sont autorisées, en théorie. Mais dans la pratique, certains propriétaires de biens immobiliers contournent cette interdiction en accueillant des potentiels acheteurs ou loueurs.

Braver l'interdiction ?

"En visio je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir s'il y a de la luminosité dans l'appartement, l'endroit où sont les fenêtres, un gros radiateur qui viendrait couper la pièce en deux. Je ne peux pas me rendre compte de la surface, si j'ai envie de couper une pièce en deux par exemple", explique Juliette à France Bleu Normandie.

Cette Rouennaise de 23 ans, à la recherche d'un studio, aimerait éviter les visites virtuelles pour son prochain appartement. "Il y a pleins de petits détails à regarder. Je me suis retrouvée à demander lors d'une visite virtuelle s'il y avait une prise pour la machine à laver. Je ne l'aurai pas fait si j'avais visité l'appartement normalement", poursuit-elle.

Comme elle, de nombreux Normands veulent éviter les visites virtuelles. Beaucoup demandent même à visiter les biens immobiliers en présentiel, quitte à braver l'interdiction.

"Personne ne veut louer par visio"

Pierre* est un locataire en Seine-Maritime. Il vient de déposer son préavis de départ (trois mois, ndlr). Et a déjà trouvé un nouvel appartement dans lequel il emménage début décembre. Alors, il est plutôt pressé de trouver quelqu'un pour prendre sa relève dans sa ville. Il a contacté son agence immobilière.

Ces visites, ça m'arrange, ça arrange mon propriétaire et ça arrange aussi l'agence - Pierre, locataire

"Je leur ai proposé de faire les visites, ils m'ont dit 'ok pas de problèmes', ils m'ont même appelé ce matin pour me demander les modalités des visites. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans leur jargon. Mais il n'y a eu aucun frein de leur part", résume le jeune homme.

Il poursuit : "Ces visites, ça m'arrange, ça arrange mon propriétaire et ça arrange aussi l'agence qui enregistrera sûrement les dossiers après le confinement. Mais ils n'auront pas à faire des visites. De toute façon, personne ne veut louer par visio", affirme-t-il.

"Je n'achèterai pas de maison par visite virtuelle"

"On est quand même dans l'illégalité. C'est borderline, j'essaie de faire au maximum attention quand les gens viennent par rapport au covid mais encore une fois ça arrange tout le monde. Si je me fais prendre, je ne sais pas ce que je risque. Mais personne ne me dit rien", conclut Pierre.

Pourtant, que ce soit pour louer ou pour acheter, les visites sont interdites. "J'ai deux visites programmées cette semaine pour la maison que je vends", raconte Patrick*. A peine son annonce mise en ligne, il raconte que les futurs acheteurs tiennent à visiter sa maison.

"C'est simple, entre deux déplacements professionnels, ils font un détour pour venir visiter ma maison. Entre un point A et un point B, ils trouvent cette alternative là. Je ne pense pas que l'on puisse sur une attestation dire que l'on va visiter un bien dans le but de l'acheter", ajoute le propriétaire.

Les gens ont peur que le bien leur passe sous le nez - Patrick, un propriétaire qui fait visiter sa maison

Pour lui, il est inconcevable qu'un potentiel acheteur puisse s'engager dans l'achat d'un bien en ne le visitant pas. "Les gens ont peur que le bien leur passe sous le nez. Il faut souvent visiter plusiuers fois un bien", justifie-t-il sur l'organisation de ces visites physiques cette semaine. "Moi, personnellement, je n'achèterai pas par visite virtuelle", conclut-il.

*Les prénoms ont été changés pour garantir l'anonymat de nos interlocuteurs.