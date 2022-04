Seine-Maritime : la fréquentation en berne dans les salles de cinéma en mars

Cela faisait plus de vingt ans que le cinéma français n'avait pas connu un si faible niveau de fréquentation. Un peu plus de 13 millions de spectateurs en mars 2022. Et même si le covid-19 a mis à mal le septième art, le pouvoir d'achat des Français est lui aussi en berne à cause de la guerre en Ukraine. Et de facto, les petits loisirs sont restreints, constate Jean-Edouard Criquioche, patron des cinémas grand forum à Dieppe (Seine-Maritime), Louviers et Gaillon (Eure).

Baisse de la fréquentation au mois de mars

"Le spectateur aujourd'hui, quel que soit son salaire, alors je ne parle pas des salaires monstrueux évidemment, et bien il a ses charges fixes, son loyer, ses assurances. Et quand à côté de ça les factures d'énergie augmentent, le caddie explose, le gras que la famille avait, elle ne l'a plus pour sortir", souligne Jean-Edouard Criquioche.

Dans ses cinémas eurois, il y a eu 35% d'entrées en moins au mois de mars. "C'est ce qui se passe au niveau national et pourtant là on a les films", renchérit Jean-Edouard Criquioche. "C'est vrai que nous, on a pris l'habitude des plateformes de vidéo en ligne depuis les confinements. On a du mal à revenir au cinéma", explique Bérangère.

Les films ne manquent pas, Qu'est ce qu'on a tous fait au bon Dieu, Notre-Dame brûle, les Animaux Fantastiques. Et puis les sorties du prochain Top Gun et du dernier Marvel sont très attendues pour rebooster les salles.