Seine-Maritime : le Secours populaire redoute de ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes

Le Secours populaire de Seine-Maritime a vu le nombre de demandes d'aide augmenter de 45% par rapport à l'an dernier au moment du confinement entre mars et mai.

Cela représente quelque 17 000 personnes souligne Danielle Boutoute, bénévole de l'association invitée de France Bleu Normandie ce lundi matin.

"Les nouvelle familles continuent à venir car leur situation ne s'est pas améliorée" explique Danielle Boutoute.

Parmi les nouveaux demandeurs de cette aide alimentaire, il y a beaucoup d'étudiants, de familles monoparentales et d'intérimaires poursuit la bénévole. Autant de personnes fragilisées par la crise économique.

Danielle Boutoute redoute de ne pas pouvoir continuer à aider toutes ces personnes dans les mois à venir. L'élan de générosité du printemps et les aides de l'Etat avaient permis de faire face aux demandes pendant le confinement. Mais maintenant, "les aides de l'Etat sont terminées, nous ne pouvons plus faire de collectes, et l'aide européenne a pris du retard".

