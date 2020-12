Seine-Maritime : un dispositif pour cumuler RSA et salaire si l'on choisit le secteur de l'aide à la personne

Le Département de la Seine-Maritime veut faire d'une pierre deux coups : à la fois trouver de la main d'oeuvre dans les métiers de l'aide à la personne qui peinent à recruter dans les EHPAD, les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), et trouver des pistes de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RSA. Ils sont 43.500 aujourd'hui en Seine-Maritime dont 3000 de plus depuis janvier dernier. Ils seront 50.000 d'ici la fin 2021 d'après les projections. L'idée, c'est donc de donner un coup de pouce aux bénéficiaires qui s'orienteraient vers ces métiers du service à la personne. Pendant trois mois, ils pourront cumuler le RSA et leur salaire. Le département y ajoutera ce que le président du Conseil Départemental Bertrand Bellanger appelle un "pack reprise", une somme forfaitaire de 150 euros versée le premier mois pour aider à la garde des enfants ou au transport par exemple. Reste le problème de la formation des candidats. C'est la compétence de la Région. Bertrand Bellanger a donc écrit au président du Conseil Régional Hervé Morin. Il attend sa réponse. L'expérimentation débutera dès le 1er janvier pour 6 mois. Elle fera évidemment l'objet d'une évaluation, avant une éventuelle prolongation du dispositif.

La mise en place de ce dispositif sera au menu des débats de la dernière séance plénière de l'année, qui sera consacrée au budget primitif 2021, ce jeudi et ce vendredi. Un budget de 1,8 milliard d'euros, dont 67,5% sont consacrés aux solidarités humaines (un peu moins de 60% en 2020). 500.000 euros ont été fléchés vers le dispositif d'orientation des bénéficiaires du RSA.

170 millions d'euros d'investissement sont prévus sur les quatre ans à venir, dont 21 millions d'euros en 2021 à la rénovation des collèges et 30,5 millions d'euros aux routes départementales.

Le Département s'est par ailleurs engagé à participer au financement des travaux du contournement Est de l'agglomération rouennaise, à hauteur de 22 millions d'euros. Mais le sujet qui fait débat entre les collectivités ne sera pas discuté lors de cette séance plénière. Une séance extraordinaire y sera consacrée en janvier 2021.