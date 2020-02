Seine-Saint-Denis : besoin urgent de bénévoles aux Restos du Cœur

"Il y a un manque cruel de bénévoles dans le département", déplore Antonio Rodriguez. Le responsable des Restos du Cœur en Seine-Saint-Denis, lance un appel pour trouver des renforts.

Il y a urgence : l'association organise, comme partout en France, les 6 et 7 mars prochains, sa traditionnelle collecte dans les supermarchés pour récupérer des denrées alimentaires, mais aussi des produits d'hygiène à redistribuer. Mais pour le moment, il y a seulement une cinquantaine de bénévoles inscrits alors qu'il en faudrait au moins le double pour être présent dans le maximum de magasins.

L'association compte 1 000 bénévoles réguliers, mais ce n'est pas assez pour les 45 000 bénéficiaires qu'elle aide tout au long de l'année en Seine-Saint-Denis. Surtout, les profils ne sont pas assez diversifiés. "On a besoin de gens de haut niveau parce qu'on fait de la logistique mais aussi des ressources humaines, du secrétariat avec des outils de plus en plus professionnels". Sur ces missions, "on peut faire du télétravail", rappelle Antonio Rodriguez.

Si vous voulez soutenir les Restos du Cœur en Seine-Saint-Denis, vous pouvez les contacter au 01 55 81 19 70 ou sur place au siège départemental : 1-3 avenue Georges Clemenceau, 93420 Villepinte.