Seine-Saint-Denis : des copropriétés aux factures d'électricité exorbitantes

Martine Blanc De Lanaute habite dans la copropriété de La Renardière à Coubron, en Seine-Saint-Denis. Elle est aussi membre du conseil syndical. Elle fait partie de ceux qui ont alerté dès le mois d'août 2022 sur l'explosion des prix de l'énergie dans sa copropriété.

Des montants astronomiques

"À cette époque, nous étions chez Engie qui nous proposait un contrat 400% plus cher que ce qu'on paye en temps normal." Un contrat alors refusé par le conseil syndical mais en octobre, ils ont bien été obligé de souscrire à un nouveau contrat et ont signé avec EDF mais le problème reste le même. "Ils nous proposent 550.000 euros de coût d'énergie sur 12 mois, nous payions 100.000 euros les années précédentes", raconte-t-elle.

Dans cette copropriété, le budget annuel total est chiffré à 350.000 euros dont les 100.000 euros dédiés à l'énergie. Avec ce nouveau contrat, le budget total affiche 900.000 euros, une situation intenable pour cette copropriété gérée par pour des habitants.

Même son de cloche à Livry-Gargan. Dans la copropriété Gémeaux 2, le budget annuel total est chiffré à 200.000 euros dont 56.000 euros dédiés à l'électricité pour tous les habitants. Cette année, le budget total a été presque doublé et la part de l'énergie dans ce budget a, elle, quadruplé.

Jean-Marc Rivet est membre du syndic de la copropriété Gémeaux 2 mais aussi de celui de La Garenne, autre copropriété de Livry-Gargan qui voit aussi ses charges d'énergie bondir cette année. "C'est aberrant. Pour La Garenne, la facture d'électricité a été multipliée par quatre. Si on se base sur notre contrat 2019-2022, on passe de 32.000 euros à 130.000 euros pour une année."

Des copropriétés gérées par des particuliers

"Le problème, c'est que ces copropriétés ne sont pas considérées comme des particuliers mais bien comme des PME-PMI. Sauf qu'en réalité, ce sont bien des particuliers derrière tout ça", explique, révolté, le député de la 12ème circonscription de Seine-Saint-Denis, Jérôme Legavre.

Martine Blanc De Lanaute ajoute, "pour bénéficier du bouclier tarifaire il faut justifier d'une puissance inférieure à 36 Kva (kilovoltampères). Pour pouvoir gérer le chauffage sur l'ensemble de la copropriété qui comporte 134 logements. Pour 500 habitants nous avons un transformateur qui fait 470 Kva donc nous sommes considérés comme des professionnels", soupire-t-elle.

Le député Jérôme Legavre a été reçu par le ministère de la Ville le 15 décembre dernier à ce sujet. "Après notre passage, Olivier Klein, le ministre délégué à la Ville a même reconnu un 'trou dans la raquette' et un décret a été signé pour la mise en place d'un amortisseur tarifaire", expose-t-il. Le gouvernement a bien tenté de résoudre ce problème mais malgré l'amortisseur, les factures d'électricité de ces trois copropriétés affichent encore le double voire le triple que les précédentes années.

Le bouclier tarifaire

Ces factures sont impayables pour particuliers alors elles se calquent sur les précédentes années et s'en tiennent à ne régler que cette même somme. Le problème, c'est qu'elles accumulent les arriérés et les pénalités chez les fournisseurs d'énergie.

En janvier, la copropriété de La Renardière a une facture de plus de 230.000 euros à régler auprès d'EDF. Depuis le 14 février, ils sont même menacés de coupure d'éléctricité.

Leur demande est claire, ils réclament au gouvernement un bouclier tarifaire au même titre que les particuliers. En attendant, la situation est très pesante pour Martine De Lanaute qui porte ce dossier à bout de bras depuis maintenant six mois. "C'est anxiogène, je mange, je dors, je vis électricité mais je ne lâcherai rien, ce n'est pas dans mon tempérament", assure-t-elle déterminée.

"on voit cet investissement partir en fumée"

Elle n'envisage pas non plus de faire payer plus de charges aux habitants de cette copropriété. "Il y a des gens qui viennent d'arriver, qui sont endettés jusqu'au cou, on ne peut pas leur demander de payer des charges supplémentaires !" S'indigne-t-elle.

Des charges en plus, c'est la plus grosse crainte de Stéphanie, résidente depuis 2005 à La Renardière. "On s'inquiète pour les charges, pour les autres travaux qui étaient en cours, on ne pourra plus les financer donc notre bien va perdre de sa valeur. Un appartement c'est un gros investissement et on voit cet investissement partir en fumée", confie-t-elle, "je pense que mon budget vacances va partir dans mon chauffage cet hiver".